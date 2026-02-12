TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
La revue de presse de la semaine du 9 février 2026


L’Arabie Saoudite parie sur le tourisme événementiel, l’Espagne et Capri veulent calmer le tourisme de masse, TUI Cruises surfe sur le “flux”, la tempête ferme les stations françaises… Et Tokyo inaugure son premier parc à thème Pokémon ! Voici votre tour d’horizon hebdo signé TourMag.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 19:05



L’Arabie Saoudite mise sur les événements pour booster le tourisme

L’Arabie Saoudite veut mettre à profit sa capacité à organiser des événements religieux pour accueillir un maximum de visiteurs d’affaires. @depositphtotos/faisalities
L’Arabie Saoudite veut mettre à profit sa capacité à organiser des événements religieux pour accueillir un maximum de visiteurs d’affaires. @depositphtotos/faisalities

Plutôt que de chercher à rivaliser avec Dubai ou les Maldives, l’Arabie saoudite pourrait exploiter son avantage historique dans la gestion des foules et devenir le pays le plus accueillant pour les événements.

Fort de son expérience millénaire avec le Hajj et l’Umrah, le Royaume maîtrise la logistique, l’hospitalité et la circulation de millions de visiteurs.

La stratégie touristique “Vision 2030” pourrait ainsi se concentrer sur les sports, concerts, conférences et salons professionnels, faisant des événements le moteur principal d’un tourisme rapide et à fort impact.

Une analyse de skift.com

Espagne : du tourisme de masse au tourisme durable et diversifié

L’Espagne revoit sa stratégie touristique et cherche à rééquilibrer le flux de visiteurs. @depositphotos/valphoto
L’Espagne revoit sa stratégie touristique et cherche à rééquilibrer le flux de visiteurs. @depositphotos/valphoto
Face aux effets du surtourisme et du changement climatique, l’Espagne cherche à rééquilibrer son modèle touristique historique "Sol y Playa", centré sur la mer, le soleil et les fêtes.

Malgré un record de 97 millions de visiteurs en 2025 et des recettes en hausse, le gouvernement mise désormais sur la qualité plutôt que la quantité, en valorisant les régions intérieures, le patrimoine et les activités diversifiées.

Cette stratégie vise à répartir les flux, attirer des touristes plus dépensiers et responsables, tout en répondant aux enjeux environnementaux et sociaux liés à l’afflux massif de visiteurs.

Plus d’info sur bfmtv.com

TUI Cruises mise sur le “flux” pour stimuler sa croissance

Le dernier né de la flotte TUI Cruises, Mein Schiff Flow, entrera en service en juin 2026@depositphotos/fotokon
Le dernier né de la flotte TUI Cruises, Mein Schiff Flow, entrera en service en juin 2026@depositphotos/fotokon
TUI Cruises poursuit son développement avec la flotte Mein Schiff, dont le nouveau navire Mein Schiff Flow entrera en service en juin 2026.

La compagnie capitalise sur une identité de marque renforcée, une marque audio dédiée et une présence internationale accrue pour soutenir sa croissance cette année, tout en anticipant un ralentissement à moyen terme.

Source : fvw.de

DSP aérienne non renouvelée en Polynésie : le Salon du tourisme s’achève dans l’incertitude

En Polynésie, quel avenir pour les salariés d’Air Tahiti et la desserte des archipels ? @depositphotos/nancypauwelsphoto
En Polynésie, quel avenir pour les salariés d’Air Tahiti et la desserte des archipels ? @depositphotos/nancypauwelsphoto
La 36ᵉ édition du Salon du tourisme de Polynésie s’est terminée dans un climat tendu, marqué par la non-prolongation de la délégation de service public (DSP) liant le Pays à Air Tahiti.

Sans accord d’ici le 30 juin, aucun vol ne pourra être programmé sur 34 liaisons déficitaires essentielles à la continuité territoriale des îles éloignées.

Le blocage porte notamment sur la défiscalisation d’un ATR « all business », jugée incompatible avec une DSP financée par la collectivité. Pris en étau, les professionnels du tourisme dénoncent un manque de visibilité qui fragilise leurs réservations. En toile de fond, l’avenir des 1 600 salariés d’Air Tahiti et la desserte des archipels alimentent une vive inquiétude.

Plus à lire sur la1ere.franceinfo.fr

Cuba : la crise énergétique pèse lourdement sur le tourisme

La crise énergétique cubaine pèse toujours plus lourd sur le tourisme cubain.@depositphotos/sepavone
La crise énergétique cubaine pèse toujours plus lourd sur le tourisme cubain.@depositphotos/sepavone
Cuba traverse une crise énergétique profonde avec des coupures d’électricité récurrentes, une pénurie de carburant et l’arrêt des livraisons de pétrole, notamment en provenance du Venezuela, sous pression des sanctions américaines.

Cette situation affecte directement le secteur touristique, un pilier de l’économie cubaine, qui a vu ses arrivées chuter de façon drastique ces dernières années.

La manque de kérosène a poussé des compagnies comme Air Canada à suspendre des vols, plusieurs hôtels ferment temporairement et des touristes sont relocalisés ou rapatriés, soulignant l’impact durable de la crise sur la capacité du pays à attirer des visiteurs étrangers.

A lire sur la1ere.franceinfo.fr

ESTA : l'ECTAA alerte sur les nouvelles exigences américaines

Les modifications du système ESTA inquiètent les professionnels du tourisme européens. @depositphotos/a_taiga
Les modifications du système ESTA inquiètent les professionnels du tourisme européens. @depositphotos/a_taiga
Lors du Travel Distribution Summit à Bruxelles, l’ECTAA (association des agences et tour-opérateurs européens) a exprimé ses inquiétudes concernant les modifications du système ESTA proposé par l’administration Trump.

Le passage à une application mobile avec collecte de données biométriques, de selfies, et même d’informations sur les réseaux sociaux risque de dissuader les voyageurs européens, sensibles à la protection de leurs données, et de compliquer le travail des agences, notamment pour les voyages de groupe, les seniors ou les personnes à mobilité réduite.

L’ECTAA appelle à un ajustement pour éviter un impact négatif sur le tourisme transatlantique.

Plus à découvrir sur le site hosteltur.com

Capri limite les grands groupes pour lutter contre le surtourisme

La Revue de presse du tourisme en un coup d'œil [ABO]
À partir de l’été 2026, l’île de Capri interdira l’accès aux groupes de plus de 40 personnes et obligera les guides de groupes de plus de 20 personnes à utiliser des oreillettes sans fil plutôt que des haut-parleurs, avec un signe de reconnaissance discret.

Ces mesures visent à mieux gérer l’afflux quotidien de visiteurs, qui peut atteindre 50 000 personnes, et s’inscrivent dans la politique italienne de protection des sites emblématiques, déjà appliquée à Rome et Venise.

Une info lefigaro.fr

Insolite ! PokePark Kanto : le premier parc à thème Pokémon ouvre à Tokyo

Le tout premier parc à thème dédié à l’univers Pokémon a ouvert à Tokyo et affiche complet pour les deux premiers mois. @depositphotos/Savvatexture
Le tout premier parc à thème dédié à l’univers Pokémon a ouvert à Tokyo et affiche complet pour les deux premiers mois. @depositphotos/Savvatexture
Le tout premier parc à thème dédié à l’univers Pokémon a ouvert à Tokyo. Baptisé PokePark Kanto, ce site de 2,6 hectares situé au sein de Yomiuri Land propose des attractions immersives autour de Pikachu et de ses célèbres acolytes.

Portée par le succès mondial de la franchise née en 1996 sur Game Boy, l’ouverture intervient dans un contexte d’affluence touristique record au Japon, avec plus de 40 millions de visiteurs en 2025. Preuve de l’engouement, les billets sont déjà épuisés pour les deux premiers mois.

Une info de challenges.fr


Lu 334 fois

Tags : revue de presse
La Revue de presse du tourisme en un coup d'œil [ABO]

