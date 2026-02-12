La Revue de presse du tourisme en un coup d’œil [ABO]

La revue de presse de la semaine du 9 février 2026

L’Arabie Saoudite parie sur le tourisme événementiel, l’Espagne et Capri veulent calmer le tourisme de masse, TUI Cruises surfe sur le “flux”, la tempête ferme les stations françaises… Et Tokyo inaugure son premier parc à thème Pokémon ! Voici votre tour d’horizon hebdo signé TourMag.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 12 Février 2026 à 19:05

