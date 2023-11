La Semaine des métiers du tourisme aura lieu du 18 au 24 mars 2024

En quelques clics, l’organisateur pourra ainsi inscrire son évènement au programme officiel de la Semaine des métiers du tourisme

"Cette initiative portée par Olivia Grégoire a pour ambition de devenir un rendez-vous annuel de rencontres destiné à mettre en lumière le secteur touristique, susciter des vocations et recruter les futurs talents qui le feront prospérer, en particulier dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui constituent une formidable vitrine sur l’excellence française en matière de tourisme. "

Ces évènements pourront obtenir un label. La plateforme de labellisation ouvrira le 15 janvier 2024 et sera accessible via le site internet de la Direction générale des entreprises (DGE). "" indique un communiqué du ministère.Les jeunes, les demandeurs d’emploi, les personnes en réorientation scolaire ou professionnelle, les classes des établissements scolaires du secondaire et du supérieur, et plus largement le grand public pourront participer aux évènements labellisés.