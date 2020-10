La start-up Skydeals embarque à bord des avions de la Lufthansa, mais qu'est-ce que le shoppertainment ?

Ainsi, grâce aux ventes Flash et aux ventes Fly-over (des remises supplémentaires en fonction du pays survolé par l'avion), le passager se voit porposé des offres dynamiques qui se déclenchent suivant le plan de vol.



La start-up offre une sélection de ventes privées de marques pour découvrir des produits aux meilleurs prix, grâce à des partenariats avec plus de 100 marques.



Des petits créateurs aux marques de renommée internationale, la gamme va de l'électronique à la décoration intérieure en passant par l’horlogerie, la cosmétique ou encore la gastronomie.



En voyageant avec Lufthansa ou Austrian Airlines, les passagers peuvent accéder gratuitement à SKYdeals en se connectant au wifi de bord (Flynet) avec leur propre appareil (Mobile, tablette ou encore ordinateur portable).



Après avoir parcouru la sélection de produits et services, les passagers effectuent le check-out et payent en ligne. La commande est ensuite transférée aux marques.



SKYdeals fait partie de l’incubateur de la ville de Paris dédié au tourisme, le Welcome City Lab et de l’incubateur de l’état monégasque MonacoTech.