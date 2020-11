Label Mobee Travel : "pour les hôtels, c'est le moment de regarder vers les personnes en situation de handicap"

TourMaG.com - Vous avez présenté le label aux hôteliers ?



Lucas Gebhardt : Bien sûr et les premiers retours sont très bons.



Nous avons une approche pédagogique. Le diagnostic ne dure pas plus de 30 minutes et se fait à base de photos. Une fois qu'ils ont fait leur diagnostique, nous allons faire des recommandations d'investissement.



Les hôteliers oublient aussi souvent qu'une personne en situation de handicap ne vient jamais seule, donc la réservation ne concerne pas seulement une chambre PMR.



Les séjours sont souvent plus longs, en moyenne ils durent 6,7 nuits chez Mobee Travel.



De plus, avec la conjoncture actuelle, il est intéressant d'aller chercher les clients là où ils sont, car ils peuvent permettre d'atteindre le seuil de rentabilité.



TourMaG.com - Le problème est plus dans l'imaginaire et au niveau de la communication que d'ordre économique ?



Lucas Gebhardt : Bien sûr, au tout début de notre activité, nous avions un problème, les professionnels du tourisme pensaient que les personnes handicapées n'avaient pas les moyens.



Le problème n'est pas financier, elles peuvent et veulent partir, mais elles ont peur de ne pas avoir ce dont elles ont besoin.



Nous ne voulons pas limiter ce label aux hôteliers, mais à tous les établissements touristiques recevant du public. Nous voulons créer un écosystème.



Ainsi, une personne qui se rend à Paris, nous pourrions lui dire quels sont les lieux où il pourra se rendre. Être à mobilité réduite ne doit pas empêcher de profiter de la vie comme tout le monde.



TourMaG.com - L'économie française, d'autant plus touristique, est en opération survie. Vous n'avez pas peur que l'hôtellerie prenne du retard et se détourne de cette problématique ?



David Couturier : Je ne pense pas du tout.



L'hôtelier est enclin à se poser tout un tas de questions qu'il ne se serait jamais posé avant, car tout fonctionnait très bien. Il y avait 6 millions de personnes invisibles, mais le taux de remplissage était de l'ordre de 80%.



Aujourd'hui, il va devoir prendre plus de soin pour commercialiser son établissement et nous le voyons. Les hôteliers qui offrent une expérience au client arrivent à garder le lien.



C'est peut-être le bon moment de regarder vers cette clientèle.