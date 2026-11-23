Laos-Cambodge : neuf jours sur le terrain pour mieux concevoir les voyages de groupe



De Luang Prabang à Siem Reap, un itinéraire gardé secret jusqu’au départ leur a fait découvrir le Tak Bat dans un village, la





Elle revient sur les découvertes du groupe, mais aussi sur les enseignements concrets pour construire des circuits. De Luang Prabang à Siem Reap, un itinéraire gardé secret jusqu’au départ leur a fait découvrir le Tak Bat dans un village, la Pak Ou House , les temples d’Angkor et les villages sur pilotis du Tonlé Sap. Elodie Blanchot , responsable du développement commercial pour le marché français chez Easia Travel , les accompagnait.Elle revient sur les découvertes du groupe, mais aussi sur les enseignements concrets pour construire des circuits.



Q : Quel regard vouliez-vous faire évoluer avec ce FAM trip ?

Elodie : « Beaucoup voient encore le Laos comme une étape à ajouter à un autre pays, et le Cambodge comme quelques nuits autour d’Angkor. Nous voulions que des chefs de produit, des commerciaux et des spécialistes des voyages de groupe se forgent leur propre avis. Nous avions gardé le programme secret jusqu’au départ : l’idée était qu’ils découvrent chaque journée sur le terrain, sans avoir déjà tout lu dans un descriptif. »



« L’objectif n’était pas d’enchaîner le plus de visites possible. Nous voulions montrer ce que chaque pays peut offrir sur plusieurs jours, tout en vérifiant ce qui convient réellement à un groupe : le rythme, les déplacements, les activités et les ajustements nécessaires. »



Q : Qu’est-ce qui a le plus surpris les participants au Laos ?

Elodie : « Certains imaginaient un pays assez difficile d’accès, peut-être moins facile à proposer à des groupes. Ce qui les a marqués, c’est d’abord l’accueil et le rythme de vie. À Luang Prabang, on peut prendre le temps de flâner et de découvrir la ville à pied. Le Tak Bat, vécu à l’aube dans un village à l’écart des lieux les plus fréquentés, a aussi été un moment fort : une découverte des traditions locales dans un cadre plus calme. »

« La journée à la Pak Ou House, une expérience Signature développée par Easia Travel près des grottes de Pak Ou, a aussi marqué les participants, notamment grâce à la bénédiction d'un moine et aux offrandes à la pagode. Mais en prenant davantage de temps, on peut aller plus loin : découvrir le village, rencontrer ses habitants, s'intéresser à leurs traditions et partager des moments de leur quotidien. C'est aussi ce qui fait tout l'intérêt du Laos : pouvoir approfondir les découvertes qui nous touchent, plutôt que de simplement multiplier les étapes. »



Q : Au Cambodge, comment construire un séjour qui ne se limite pas à Angkor ?

Elodie : « Angkor reste incontournable. Revoir Angkor Wat au lever du soleil est toujours un moment fort, et ce serait dommage de vouloir s’en passer. Mais il ne faut pas construire tout un séjour autour d’une succession de temples. En trois ou quatre jours à Siem Reap, on peut alterner patrimoine, campagne et rencontres, tout en gardant un rythme agréable pour un groupe. »

« La découverte du Tonlé Sap en est un bon exemple. À Kampong Khleang, on visite un village sur pilotis et l’on découvre un autre quotidien, au fil de l’eau. La Tonlé House, notre maison Signature, permet aussi de s’arrêter et de prendre le temps d’observer la vie du village. Le parcours à vélo dans la campagne de Siem Reap a beaucoup plu. Ce sont des expériences différentes, à sélectionner selon les envies et la taille du groupe. »



Q : Qu’avez-vous appris sur ce qui fonctionne vraiment pour les groupes ?

Elodie : « Certaines activités ont immédiatement parlé aux participants, comme les 12 kilomètres à vélo dans la campagne de Siem Reap ou la journée en Jeep dans la région du mont Kulen. Mais pour un groupe, il ne suffit pas qu’une expérience soit belle : il faut aussi regarder les temps de trajet, la fatigue et le budget. La journée à Kulen, avec la visite des éléphants, est assez dense. Selon le profil du groupe, je la proposerais plutôt en option ou en prévoyant davantage de temps. »



« Nous avons aussi identifié des ajustements très concrets. Au Laos, après la pluie, la randonnée vers Kuang Si peut devenir glissante : il faut prévoir une alternative pour ceux qui ne souhaitent pas marcher. Pour un atelier de cuisine, répartir un grand groupe en deux équipes peut améliorer l’expérience. À Siem Reap, le cirque Phare, dont les artistes sont issus d’une école associative, et le Kulen Elephant Forest, où l’on observe les anciens éléphants d’Angkor sans les monter, offrent deux expériences très différentes. L’essentiel, c’est de choisir ce qui convient au groupe plutôt que de remplir chaque journée. »





Q : Dans quels cas conseillez-vous un combiné, et dans quels cas un seul pays ?

Elodie : « Le principal enseignement, c’est qu’aucun des deux pays ne doit être réduit à une simple extension. Même avec neuf jours partagés entre le Laos et le Cambodge, nous avons mesuré tout ce qu’il restait à découvrir. Un combiné permet bien sûr de profiter de leurs complémentarités, mais ce n’est pas la seule façon de les programmer. »



« Pour des voyageurs qui souhaitent prendre leur temps, je conseille volontiers dix à douze jours dans un seul pays. Au Laos, on peut privilégier les rencontres, les paysages et un rythme plus paisible ; au Cambodge, construire un circuit qui associe patrimoine, nature et vie locale. Le vol direct entre Luang Prabang et Siem Reap peut simplifier un combiné, à condition d’en vérifier les jours de fonctionnement. Le bon choix dépend surtout des attentes, du rythme et du budget du groupe. »





Q : Concrètement, qu’est-ce que les agences peuvent mieux proposer après ce voyage ?