Le Laos, bien plus qu’une extension

Cependant, malgré ses atouts, le Laos reste largement sous-estimé. « Aujourd’hui, le principal défi pour le Laos est de faire en sorte que les clients et les voyageurs connaissent mieux la destination. Ils hésitent à la proposer ou à la visiter, car ils ne savent pas ce qu’elle peut offrir, » note Benoît. Ce manque de connaissance freine la promotion du Laos comme une destination complète. Beaucoup le considèrent encore comme une simple étape en plus, quelques nuits au plus, à coller à un circuit dans un pays voisin.



Mais des projets comme la « Pak Ou House » visent à changer cette perception. « Ce type de projet permet de rassurer nos clients et de leur montrer que le Laos est une destination qui se structure, où il y a beaucoup à faire. » Grâce à des initiatives comme celle-ci, les voyageurs sont invités à explorer le pays en profondeur, à comprendre sa culture, et à apprécier ses nombreux trésors cachés.



Le travail de d’Easia Travel va au-delà de la « Pak Ou House » : il s’agit de faire découvrir aux voyageurs l’ensemble des trésors du pays. Si Luang Prabang demeure le cœur touristique et un incontournable du Laos, les autres régions ne sont pas en reste.



Le nord, avec sa richesse culturelle et ses montagnes parsemées de villages ethniques, offre une immersion unique. Plus au centre, Vang Vieng dévoile ses paysages spectaculaires le long des pics karstiques, tandis que la région méconnue de Hinboun, et sa grotte de Konglor, restent des perles rares, hors des sentiers battus.



Le sud du pays recèle également des merveilles. Savannakhet, que Benoît décrit comme « une petite Luang Prabang », invite à la découverte et la flânerie. Le plateau des Bolovens, où Easia Travel propose des rencontres uniques avec des producteurs de café, est un autre incontournable alors que la charmante ville de Champassak et les 4.000 îles, ajoutent encore à la diversité de l’expérience.