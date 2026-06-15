Matteo Galeazzi, Easia Active : « Le mouvement est notre meilleur passeport vers la culture locale »

Le tourisme sportif connaît une croissance soutenue, porté par une génération de voyageurs qui refusent de choisir entre performance personnelle et découverte culturelle. Easia Active vient de formaliser cette offre qui couvre des itinéraires de course à pied en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge.



« L'Asie du Sud-Est est un territoire idéal pour cela, et c'est encore largement méconnu côté agences », souligne Matteo. « Vous avez une variété de terrains incroyable : les parcs de Bangkok au lever du soleil, les sentiers forestiers de Chiang Mai, les rizières en terrasses de Mai Chau, les chemins entre les temples d'Angkor. Le tout avec une infrastructure d'accueil de très haut niveau et des tarifs qui restent imbattables par rapport à l'Europe ou à l'Amérique. »