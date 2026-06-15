TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Matteo Galeazzi, Easia Active : « Le mouvement est notre meilleur passeport vers la culture locale »


Le voyage actif n'est plus une niche réservée aux sportifs aguerris. Running, yoga, bien-être : l'Asie du Sud-Est s'impose comme un terrain de jeu d'exception, où des prestations haut de gamme rencontrent des décors saisissants à des tarifs encore très compétitifs. Matteo Galeazzi, Directeur de la marque Easia Active, nous explique pourquoi le moment est venu pour les agences de s'emparer de cette tendance.


Rédigé par le Lundi 15 Juin 2026 à 00:05

Randonnée à Phnom Kulen, Cambodge — parce que certaines destinations se découvrent mieux à pied. © Easia Travel.
Randonnée à Phnom Kulen, Cambodge — parce que certaines destinations se découvrent mieux à pied. © Easia Travel.
Top of Travel

Depuis quelques années, une évolution discrète mais profonde traverse le marché du voyage : les clients ne veulent plus seulement voir une destination, ils veulent la vivre, la ressentir, et de plus en plus, la parcourir par eux-mêmes. Course à pied, marche, yoga, vélo : le mouvement devient un mode de découverte à part entière. C'est précisément sur ce terrain qu'Easia Active, la marque dédiée au voyage actif du groupe Easia Travel, a construit son positionnement.

Matteo Galeazzi, Directeur de la marque Easia Active. © Easia Travel
Matteo Galeazzi, Directeur de la marque Easia Active. © Easia Travel
« Notre conviction est simple », explique Matteo Galeazzi. « Le mouvement n'est pas la finalité, c'est le moyen. Quand un voyageur court au lever du jour autour d'un lac à Hanoï, ou termine sa course par un repas partagé chez une famille à Mai Chau, ce n'est pas la distance parcourue qui compte. C'est la rencontre, le lien, ce qu'il en gardera des semaines après être rentré. »

Le running, porte d'entrée d'une nouvelle clientèle

Le tourisme sportif connaît une croissance soutenue, porté par une génération de voyageurs qui refusent de choisir entre performance personnelle et découverte culturelle. Easia Active vient de formaliser cette offre qui couvre des itinéraires de course à pied en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge.

« L'Asie du Sud-Est est un territoire idéal pour cela, et c'est encore largement méconnu côté agences », souligne Matteo. « Vous avez une variété de terrains incroyable : les parcs de Bangkok au lever du soleil, les sentiers forestiers de Chiang Mai, les rizières en terrasses de Mai Chau, les chemins entre les temples d'Angkor. Le tout avec une infrastructure d'accueil de très haut niveau et des tarifs qui restent imbattables par rapport à l'Europe ou à l'Amérique. »
Trail running dans les forêts de bambous de Chiang Mai, Thaïlande — l'une des régions phares du programme Easia Active. © Easia Travel
Trail running dans les forêts de bambous de Chiang Mai, Thaïlande — l'une des régions phares du programme Easia Active. © Easia Travel

L'offre s'adresse à un public bien plus large que les seuls coureurs confirmés. « Nous ne sommes pas dans l'extrême ou l'expédition », précise-t-il. « Nos programmes sont pensés pour le coureur passionné comme pour le voyageur qui souhaite simplement allier activité et découverte. Voiture-suivi, hydratation, premiers secours, assistance 24h/24 : tout est calé en amont. Le client se concentre sur le sentier, nous gérons le reste. »

La marque accompagne aussi les agences souhaitant connecter leurs clients aux grands rendez-vous sportifs de la région — du marathon d'Angkor aux courses de trail de l'UTMB à Chiang Mai — avec des packages complets avant et après l'événement.

Le bien-être, prolongement naturel de l'effort

La course n'est qu'une première brique. Easia Active déploie cette année une offre yoga et bien-être, dans la même logique de tourisme actif accessible.
Une rencontre avec la communauté Akha lors d'un séjour de randonnée dans les montagnes de Chiang Mai, Thaïlande, une Expérience Signature Easia Travel. © Easia Travel
Une rencontre avec la communauté Akha lors d'un séjour de randonnée dans les montagnes de Chiang Mai, Thaïlande, une Expérience Signature Easia Travel. © Easia Travel

« La Thaïlande se prête particulièrement à la récupération — yoga, massages, gastronomie saine — mais le Vietnam n'est pas en reste : ses retraites de montagne, ses eaux thermales et ses éco-lodges en font une destination de bien-être à part entière. L'Asie du Sud-Est offre pour tout cela une diversité de cadres et d'expériences difficile à trouver ailleurs, à des niveaux de prestation qui restent très compétitifs. »

Là encore, la philosophie reste la même : des expériences conçues sur le terrain, par des équipes locales dédiées, et non assemblées depuis un bureau.

Une exigence : la fiabilité

Si Matteo insiste sur un point, c'est celui de l'exécution. « Dans notre métier, les agences n'achètent pas seulement un itinéraire. Elles achètent une réduction du risque. Pouvoir compter sur des équipes Active présentes dans chaque destination, sur plus de 25 ans d'expérience du groupe, sur des sentiers testés et notés en difficulté : c'est ce qui transforme une belle idée en produit vendable. »

Cette fiabilité s'accompagne d'une dimension qui tient à cœur à la marque : l'impact local. Le modèle « Run with Purpose » d'Easia Active intègre dans ses itinéraires des déjeuners chez l'habitant, des visites d'ONG et d'entreprises sociales, ou encore le soutien à des projets éducatifs et de conservation. « Chaque foulée peut créer du changement », résume Matteo.
Séance de yoga au cœur des temples d'Angkor, Cambodge — là où le mouvement rencontre l'histoire. © Easia Travel
Séance de yoga au cœur des temples d'Angkor, Cambodge — là où le mouvement rencontre l'histoire. © Easia Travel

Et demain, le Japon

Alors que l'offre active s'étoffe en Asie du Sud-Est, Easia Active prépare déjà la suite. « Le Japon arrive », confie Matteo avec un sourire. « C'est une destination d'une richesse exceptionnelle pour le voyage actif, et nous travaillons à étendre notre savoir-faire à l'archipel. Nous en reparlerons très bientôt. »

En attendant, l'invitation aux agences est claire : faire du mouvement le point de départ d'un voyage qui connecte les cultures.

Pour concevoir des itinéraires actifs sur mesure — running, bien-être, multi-activités — et obtenir la brochure complète : sales@easia-active.com | www.easia-active.com



Lu 181 fois

Tags : Easia Travel
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 15 Juin 2026 - 00:05 L’hiver austral s’installe à La Réunion

Lundi 15 Juin 2026 - 00:05 Portugal: Et si l'hébergement était le plus beau des voyages ?

Brand News DestiMaG

Aletsch Arena

Aletsch Arena
Et si la Suisse se visitait d'un peu plus haut ? Du côté de l'Aletsch Arena, quatre points de vue...
Casablanca
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L’hiver austral s’installe à La Réunion

L’hiver austral s’installe à La Réunion
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Cet été, cap sur l'aventure avec CroisiEurope : des offres last minute pour prendre le large sans attendre

Le Mois des Agents de Voyages en Martinique : c’est parti !

Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !

Vendre l’Italie avec MTS Globe

Ce que des années de Polynésie nous ont appris et ce que nous partageons volontiers

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
AirMaG

AirMaG

Air Europa augmente ses capacités de près de 6 % pour la saison estivale

Air Europa augmente ses capacités de près de 6 % pour la saison estivale
CruiseMaG

CruiseMaG

A bord du Four Seasons II, de nouvelles "Yacht Residential Suites"

A bord du Four Seasons II, de nouvelles "Yacht Residential Suites"
Distribution

Distribution

Les EDV Île-de-France vont s’envoler vers le Bénin

Les EDV Île-de-France vont s’envoler vers le Bénin
Futuroscopie

Futuroscopie

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt
La Travel Tech

La Travel Tech

Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !

Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !
Partez en France

Partez en France

L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026

L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026
Production

Production

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias