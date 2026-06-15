Matteo Galeazzi, Easia Active : « Le mouvement est notre meilleur passeport vers la culture locale »

Randonnée à Phnom Kulen, Cambodge — parce que certaines destinations se découvrent mieux à pied. © Easia Travel.
Depuis quelques années, une évolution discrète mais profonde traverse le marché du voyage : les clients ne veulent plus seulement voir une destination, ils veulent la vivre, la ressentir, et de plus en plus, la parcourir par eux-mêmes. Course à pied, marche, yoga, vélo : le mouvement devient un mode de découverte à part entière. C'est précisément sur ce terrain qu'Easia Active, la marque dédiée au voyage actif du groupe Easia Travel, a construit son positionnement.
« Notre conviction est simple », explique Matteo Galeazzi. « Le mouvement n'est pas la finalité, c'est le moyen. Quand un voyageur court au lever du jour autour d'un lac à Hanoï, ou termine sa course par un repas partagé chez une famille à Mai Chau, ce n'est pas la distance parcourue qui compte. C'est la rencontre, le lien, ce qu'il en gardera des semaines après être rentré. »
Le running, porte d'entrée d'une nouvelle clientèle
Le tourisme sportif connaît une croissance soutenue, porté par une génération de voyageurs qui refusent de choisir entre performance personnelle et découverte culturelle. Easia Active vient de formaliser cette offre qui couvre des itinéraires de course à pied en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge.
« L'Asie du Sud-Est est un territoire idéal pour cela, et c'est encore largement méconnu côté agences », souligne Matteo. « Vous avez une variété de terrains incroyable : les parcs de Bangkok au lever du soleil, les sentiers forestiers de Chiang Mai, les rizières en terrasses de Mai Chau, les chemins entre les temples d'Angkor. Le tout avec une infrastructure d'accueil de très haut niveau et des tarifs qui restent imbattables par rapport à l'Europe ou à l'Amérique. »
« L'Asie du Sud-Est est un territoire idéal pour cela, et c'est encore largement méconnu côté agences », souligne Matteo. « Vous avez une variété de terrains incroyable : les parcs de Bangkok au lever du soleil, les sentiers forestiers de Chiang Mai, les rizières en terrasses de Mai Chau, les chemins entre les temples d'Angkor. Le tout avec une infrastructure d'accueil de très haut niveau et des tarifs qui restent imbattables par rapport à l'Europe ou à l'Amérique. »
L'offre s'adresse à un public bien plus large que les seuls coureurs confirmés. « Nous ne sommes pas dans l'extrême ou l'expédition », précise-t-il. « Nos programmes sont pensés pour le coureur passionné comme pour le voyageur qui souhaite simplement allier activité et découverte. Voiture-suivi, hydratation, premiers secours, assistance 24h/24 : tout est calé en amont. Le client se concentre sur le sentier, nous gérons le reste. »
La marque accompagne aussi les agences souhaitant connecter leurs clients aux grands rendez-vous sportifs de la région — du marathon d'Angkor aux courses de trail de l'UTMB à Chiang Mai — avec des packages complets avant et après l'événement.
La marque accompagne aussi les agences souhaitant connecter leurs clients aux grands rendez-vous sportifs de la région — du marathon d'Angkor aux courses de trail de l'UTMB à Chiang Mai — avec des packages complets avant et après l'événement.
Le bien-être, prolongement naturel de l'effort
La course n'est qu'une première brique. Easia Active déploie cette année une offre yoga et bien-être, dans la même logique de tourisme actif accessible.
« La Thaïlande se prête particulièrement à la récupération — yoga, massages, gastronomie saine — mais le Vietnam n'est pas en reste : ses retraites de montagne, ses eaux thermales et ses éco-lodges en font une destination de bien-être à part entière. L'Asie du Sud-Est offre pour tout cela une diversité de cadres et d'expériences difficile à trouver ailleurs, à des niveaux de prestation qui restent très compétitifs. »
Là encore, la philosophie reste la même : des expériences conçues sur le terrain, par des équipes locales dédiées, et non assemblées depuis un bureau.
Là encore, la philosophie reste la même : des expériences conçues sur le terrain, par des équipes locales dédiées, et non assemblées depuis un bureau.
Une exigence : la fiabilité
Si Matteo insiste sur un point, c'est celui de l'exécution. « Dans notre métier, les agences n'achètent pas seulement un itinéraire. Elles achètent une réduction du risque. Pouvoir compter sur des équipes Active présentes dans chaque destination, sur plus de 25 ans d'expérience du groupe, sur des sentiers testés et notés en difficulté : c'est ce qui transforme une belle idée en produit vendable. »
Cette fiabilité s'accompagne d'une dimension qui tient à cœur à la marque : l'impact local. Le modèle « Run with Purpose » d'Easia Active intègre dans ses itinéraires des déjeuners chez l'habitant, des visites d'ONG et d'entreprises sociales, ou encore le soutien à des projets éducatifs et de conservation. « Chaque foulée peut créer du changement », résume Matteo.
Cette fiabilité s'accompagne d'une dimension qui tient à cœur à la marque : l'impact local. Le modèle « Run with Purpose » d'Easia Active intègre dans ses itinéraires des déjeuners chez l'habitant, des visites d'ONG et d'entreprises sociales, ou encore le soutien à des projets éducatifs et de conservation. « Chaque foulée peut créer du changement », résume Matteo.
Et demain, le Japon
Alors que l'offre active s'étoffe en Asie du Sud-Est, Easia Active prépare déjà la suite. « Le Japon arrive », confie Matteo avec un sourire. « C'est une destination d'une richesse exceptionnelle pour le voyage actif, et nous travaillons à étendre notre savoir-faire à l'archipel. Nous en reparlerons très bientôt. »
En attendant, l'invitation aux agences est claire : faire du mouvement le point de départ d'un voyage qui connecte les cultures.
Pour concevoir des itinéraires actifs sur mesure — running, bien-être, multi-activités — et obtenir la brochure complète : sales@easia-active.com | www.easia-active.com
En attendant, l'invitation aux agences est claire : faire du mouvement le point de départ d'un voyage qui connecte les cultures.
Pour concevoir des itinéraires actifs sur mesure — running, bien-être, multi-activités — et obtenir la brochure complète : sales@easia-active.com | www.easia-active.com
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