Easia Travel au Japon : premier bilan et nouveaux itinéraires à Kyushu

Six mois après le lancement au Japon, quel premier bilan tirez-vous ?

Emma Alliot : « Le bilan est positif. Nous sommes heureux de voir grandir notre équipe à Tokyo et d'enregistrer nos premières réservations, aussi bien en voyages individuels sur mesure qu'en groupes et en séries.



Ces premiers mois ont aussi été une période d'apprentissage et d'adaptation. Le Japon a ses propres codes et une manière de travailler différente de celle que nous connaissons sur nos autres destinations. Il nous apprend notamment la patience : les relations avec nos partenaires locaux se construisent progressivement, et nous prenons le temps de les établir sur des bases solides. C'est une étape essentielle dans le développement de la destination. »



Qu'avez-vous retenu de votre premier voyage de familiarisation et des attentes du marché français ?

Emma Alliot : « Ce premier voyage de familiarisation nous a permis de revisiter les classiques avec un regard neuf. Le Japon évolue, notamment avec l'augmentation du nombre de voyageurs internationaux. Nous devons donc continuer à repenser certains itinéraires, à explorer des alternatives et à adapter nos propositions.



Sur le marché français, les attentes sont claires : nos partenaires recherchent des programmes capables de faire la différence, tout en maintenant des prix aussi compétitifs que possible. Le Japon reste une destination relativement chère. Notre travail consiste donc à construire des propositions qui se distinguent, sans perdre de vue le budget des voyageurs. »



Voyage actif et haut de gamme : comment Easia Active et Easia Exclusive vont-elles enrichir votre offre au Japon ?

Emma Alliot : « Avec Easia Active, nous souhaitons proposer des manières plus dynamiques de découvrir le pays. Au-delà des visites à vélo, nous voulons développer la randonnée, les sorties en bateau ou les expériences autour des arts martiaux, sans nous limiter au sumo. Nous visons notamment un public plus jeune, qui recherche un voyage actif sans nécessairement se reconnaître dans l'univers des mangas ou de la pop culture. La nature, le sport et les traditions offrent d'autres portes d'entrée sur la culture japonaise.



Avec Easia Exclusive, nous travaillons sur une découverte plus confidentielle de la destination : hébergements de caractère, expériences privées, lieux auxquels il est difficile d'accéder seul. L'idée n'est pas simplement de proposer plus de luxe, mais de créer des moments à part : une rencontre avec un artisan, une table particulière, une découverte culturelle en petit comité. Le sens du service, la qualité de l'hôtellerie et la richesse des savoir-faire japonais se prêtent particulièrement bien à cette approche. C'est cette notion d'accès privilégié, associée à la personnalisation du voyage, que nous souhaitons placer au cœur de l'offre. »



Vous préparez des circuits autoguidés au Japon. Comment concilier autonomie et accompagnement local ?

Emma Alliot : « Le Japon est déjà largement proposé en autoguidé. Le coût de certains services, notamment celui des guides, y est sensiblement plus élevé que dans d'autres destinations asiatiques. Il est donc naturel de construire des voyages qui laissent davantage d'autonomie aux voyageurs.



Nous travaillons sur une application qui leur permettra de retrouver les étapes de leur itinéraire et de visualiser les principaux points d'intérêt autour des lieux qu'ils visitent.



Mais l'application ne remplace pas l'accompagnement humain. L'itinéraire reste préparé en amont par nos équipes, et les voyageurs bénéficient de notre assistance lorsqu'elle est nécessaire. Ils gardent ainsi la liberté d'organiser leurs journées à leur rythme, tout en restant encadrés. C'est cet équilibre que nous souhaitons apporter au voyage en liberté au Japon. »



Pourquoi développer de nouveaux itinéraires à Kyushu ?

Emma Alliot : « Nous intégrons déjà régulièrement Fukuoka à nos programmes. Développer davantage notre offre à Kyushu était donc une suite naturelle. La région révèle un autre visage du Japon, plus rural, proche de la nature et doté d'une identité forte : les paysages volcaniques du mont Aso, les sources thermales de Beppu, l'histoire de Nagasaki ou encore la gastronomie locale.



Pour nos partenaires, l'intérêt est de proposer des itinéraires qui s'éloignent des circuits traditionnels, tout en restant faciles à commercialiser. Kyushu peut compléter un premier voyage sous la forme d'une extension, mais aussi séduire des clients qui connaissent déjà le Japon et souhaitent approfondir leur découverte.



Nous souhaitons également y développer les autotours. La voiture de location offre davantage de liberté et facilite l'accès aux régions rurales et aux étapes moins fréquentées. Kyushu se prête particulièrement bien à cette formule. »