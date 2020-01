Le CFA des Métiers de l’Aérien propose 800 contrats en alternance pour une rentrée en formation en septembre 2020 sur son nouveau site de Paris-Le Bourget (Bonneuil-en-France) et sur son site de Paris-Saclay (Aérodrome de Toussus-Le-Noble).



Une journée portes ouvertes sera organisée le samedi 25 janvier 2020 à Bonneuil-en-France de 10h00 à 16h00.



A cette occasion, les candidats potentiels pourront découvrir les formations en apprentissage et en alternance proposées par l’AFMAé-CFA des Métiers de l’Aérien et ses entreprises partenaires de l’industrie aéronautique et spatiale, de la maintenance aéronautique, et du transport aérien.