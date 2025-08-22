Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Le Club du Tourisme organise les 4 et 5 septembre 2025 au Jardin d’Eden la 4ᵉ édition de son Forum - Depositphotos @ isogood
Après trois premières éditions réussies, le Club du Tourisme - Ile de la Réunion organise la quatrième édition de son Forum des pros du tourisme, qui se tiendra les 4 et 5 septembre 2025 au Jardin d’Eden, à La Réunion.
L’événement a pour ambition de présenter, sous un angle novateur, un panorama des tendances touristiques actuelles et à venir.
Destiné aux entreprises et institutions touristiques, aux startups ainsi qu’aux étudiants de La Réunion, le forum vise à enrichir les réflexions sur le secteur et à partager de bonnes pratiques.
L’édition 2025 réunira jusqu’à 200 participants autour de plus de 40 intervenants et experts locaux, ainsi que de deux experts nationaux, Armelle Solelhac, qui abordera les perspectives du tourisme à l'horizon 2035, et Jérôme Forget, spécialiste des chambres d’hôtes et meublés de tourisme.
Le Club du Tourisme : un programme riche et diversifié
Le programme propose un large éventail de thématiques : grandes tendances du tourisme, tourisme et biodiversité, tourisme sportif, locations saisonnières, gestion de crises, intelligence artificielle dans le tourisme, tourisme anglophone, expériences mémorables, avenir du tourisme réunionnais et prix des initiatives innovantes.
Les participants pourront également profiter du « Kafé Kosé du Tourisme by CA » pour échanger dans un cadre informel.
Le forum se veut un lieu de rencontre et de partage, offrant des formats variés tels que pitchs, conférences, tables rondes et ateliers.
Des moments conviviaux, comme les petits-déjeuners, pauses café, déjeuners et soirée apéritive, viendront compléter l’expérience. Les visiteurs pourront également découvrir les stands des partenaires de l’événement.
Cette quatrième édition du Forum des pros du tourisme se présente ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur à La Réunion, désireux de se tenir informés des nouvelles tendances et d’enrichir leur réseau professionnel.
Constitué en 2010, le Club du Tourisme - Île de La Réunion, créé par des Professionnels du Tourisme, réunit des personnes physiques ou morales opérant dans le secteur du tourisme (agences de voyages, hébergements, restaurants, transports, activités de loisirs, sociétés de conseils, ...)
A lire aussi : La Réunion : les arrivées aériennes progressent de 3 % au 1er trimestre
