TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Un événement en pleine expansion avec des intervenants locaux et nationaux


Le Club du Tourisme - Ile de la Réunion organise les 4 et 5 septembre 2025 au Jardin d’Eden la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme. Destiné aux professionnels, startups et étudiants de La Réunion, cet événement mettra en lumière les grandes tendances du secteur à travers conférences, tables rondes et ateliers, avec la participation d’experts locaux et nationaux.


Rédigé par le Vendredi 22 Août 2025

Le Club du Tourisme organise les 4 et 5 septembre 2025 au Jardin d’Eden la 4ᵉ édition de son Forum - Depositphotos @ isogood
Le Club du Tourisme organise les 4 et 5 septembre 2025 au Jardin d’Eden la 4ᵉ édition de son Forum - Depositphotos @ isogood
CroisiEurope
Après trois premières éditions réussies, le Club du Tourisme - Ile de la Réunion organise la quatrième édition de son Forum des pros du tourisme, qui se tiendra les 4 et 5 septembre 2025 au Jardin d’Eden, à La Réunion.

L’événement a pour ambition de présenter, sous un angle novateur, un panorama des tendances touristiques actuelles et à venir.

Destiné aux entreprises et institutions touristiques, aux startups ainsi qu’aux étudiants de La Réunion, le forum vise à enrichir les réflexions sur le secteur et à partager de bonnes pratiques.

L’édition 2025 réunira jusqu’à 200 participants autour de plus de 40 intervenants et experts locaux, ainsi que de deux experts nationaux, Armelle Solelhac, qui abordera les perspectives du tourisme à l'horizon 2035, et Jérôme Forget, spécialiste des chambres d’hôtes et meublés de tourisme.

Le Club du Tourisme : un programme riche et diversifié

Autres articles
Le programme propose un large éventail de thématiques : grandes tendances du tourisme, tourisme et biodiversité, tourisme sportif, locations saisonnières, gestion de crises, intelligence artificielle dans le tourisme, tourisme anglophone, expériences mémorables, avenir du tourisme réunionnais et prix des initiatives innovantes.

Les participants pourront également profiter du « Kafé Kosé du Tourisme by CA » pour échanger dans un cadre informel.

Le forum se veut un lieu de rencontre et de partage, offrant des formats variés tels que pitchs, conférences, tables rondes et ateliers.

Des moments conviviaux, comme les petits-déjeuners, pauses café, déjeuners et soirée apéritive, viendront compléter l’expérience. Les visiteurs pourront également découvrir les stands des partenaires de l’événement.

Cette quatrième édition du Forum des pros du tourisme se présente ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur à La Réunion, désireux de se tenir informés des nouvelles tendances et d’enrichir leur réseau professionnel.

Constitué en 2010, le Club du Tourisme - Île de La Réunion, créé par des Professionnels du Tourisme, réunit des personnes physiques ou morales opérant dans le secteur du tourisme (agences de voyages, hébergements, restaurants, transports, activités de loisirs, sociétés de conseils, ...)

A lire aussi : La Réunion : les arrivées aériennes progressent de 3 % au 1er trimestre


Lu 218 fois

Tags : club du tourisme, forum, reunion
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande
Capable de gérer des dernières minutes et des départs jusqu’en octobre, l’Irlande est un peu à la...
TourMaG
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Découvrez Berlin - voyages en groupe avec we tours

Découvrez Berlin - voyages en groupe avec we tours
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Delta : les clients appelés à voter pour choisir la prochaine destination en Europe !

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
AirMaG

AirMaG

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône
Distribution

Distribution

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
La Travel Tech

La Travel Tech

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Mandarin Oriental dévoile Ocean House

Mandarin Oriental dévoile Ocean House
Partez en France

Partez en France

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias