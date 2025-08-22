Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Le programme propose un: grandes tendances du tourisme, tourisme et biodiversité, tourisme sportif, locations saisonnières, gestion de crises, intelligence artificielle dans le tourisme, tourisme anglophone, expériences mémorables, avenir du tourisme réunionnais et prix des initiatives innovantes.Les participants pourront également profiter dupour échanger dans un cadre informel.Le forum se veut, offrant des formats variés tels que pitchs, conférences, tables rondes et ateliers.Des moments conviviaux, comme, viendront compléter l’expérience. Les visiteurs pourront également découvrir les stands des partenaires de l’événement.Cette quatrième édition du Forum des pros du tourisme se présente ainsi commepour les acteurs du secteur à La Réunion, désireux de seet d’enrichir leur réseau professionnel.Constitué en 2010, le Club du Tourisme - Île de La Réunion, créé par des Professionnels du Tourisme, réunit des personnes physiques ou morales opérant dans le secteur du tourisme (agences de voyages, hébergements, restaurants, transports, activités de loisirs, sociétés de conseils, ...)