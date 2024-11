Le Four Seasons Explorer est positionné dans le Pacifique

« Les Palaos sont véritablement l'une des dernières frontières du monde, presque intouchée par le temps et désormais préservée pour les générations à venir grâce aux efforts locaux et internationaux visant à protéger cette charmante nation et sa culture de l'omengull - le respect de tous et de tout »

, fait valoir Armando Kraenzlin , vice-président régional et directeur général, en soulignant les synergies avec l'éthique de Four Seasons, qui consiste à offrir un luxe authentique.Après avoir supervisé les expéditions du Four Seasons Explorer aux Maldives, Armando Kraenzlin gère les opérations dans les Palaos.abritent de nombreux bai (maisons de réunion traditionnelles), les mystérieux monolithes de pierre de Badrulchau - surnommés « l'île de Pâques de Micronésie » -, une double rangée de basalte sculpté vieille de 2 000 ans qui pourrait avoir formé les piliers d'un bai capable d'abriter des centaines de personnes, et les anciennes peintures rupestres géométriques rouges et jaunes de l'île d'Ulong., soit 80 % de l'ensemble du territoire marin du pays. S'y trouve le premier sanctuaire national de requins au monde. Y vivent aussi plus de 1 400 espèces de poissons et 500 espèces de coraux sains.