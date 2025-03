Le GNL dans la croisière : une fausse bonne idée ? [ABO]

Fanny Pointet a rejoint T&E en juillet 2022 en tant que, où elle dirige le programme de travail en étroite collaboration avec l'équipe dédiée au maritime à Bruxelles.Auparavant, elle travaillait en tant queAvant cela, elle a travaillé sur la protection de l’environnement marin pour l'industrie pétrolière et gazière. Fanny a une formation en droit international et européen de l'environnement de l'Université d'Aix Marseille.Indépendante des partis politiques et du secteur privé, l'organisation publie de nombreux rapports, analyses et recommandations sur les leviers industriels, sociaux et économiques de la décarbonation des transports.