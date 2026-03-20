Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire

Le site poursuit également ses actions solidaires. Le 16 avril 2026, l’association Portez-moi pour un rêve permettra à des personnes en situation de handicap d’accéder au site.D’autres initiatives seront menées avec Partage Handicap et Vaincre la Maladie des Os de Verre, confirmant l’engagement du Gouffre de Padirac en faveur de l’inclusion et de la solidarité.Ouvert tous les jours du 28 mars au 1er novembre 2026, le site propose des visites libres ou audioguidées en plusieurs langues. La réservation en ligne est fortement recommandée pour garantir l’accès.Le Gouffre de Padirac met en place une tarification avantageuse en basse saison, avec des prix réduits au printemps et à l’arrière-saison, afin d’encourager une fréquentation plus étalée dans l’année.