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Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire

2026 est une année anniversaire pour le monde souterrain


Le Gouffre de Padirac rouvrira ses portes au public le 28 mars 2026. Pour cette nouvelle saison, le site de la Vallée de la Dordogne mise sur une programmation culturelle inédite, des événements immersifs et une année anniversaire marquée par l’exploration.


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 11:42

Le Gouffre de Padirac rouvre le 28 mars - ©C.Gerigk SES de Padirac
Le Gouffre de Padirac rouvre le 28 mars - ©C.Gerigk SES de Padirac
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Considéré comme le premier site du patrimoine naturel souterrain en France, le Gouffre de Padirac entamera sa saison 2026 le 28 mars.

Fort d’un rayonnement international, récemment distingué par une troisième étoile du Guide Vert Michelin et par le Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025 de TripAdvisor, le site entend poursuivre sa mission de transmission et d’émerveillement auprès du grand public.

L’année 2026 marque les 30 ans de la première traversée intégrale du réseau souterrain reliant l’exurgence de La Finou au gouffre, réalisée en 1996 par le spéléologue Bernard Gauche.

Plusieurs temps forts viendront ponctuer la saison pour célébrer cet anniversaire.

Gouffre de Padirac : Des rendez-vous pour tous les publics

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Parmi les temps forts de la saison, le Gouffre de Padirac accueillera une expérience artistique originale avec une série de concerts exceptionnels les 30 avril, 1er et 2 mai 2026.

Le pianiste Marco Poingt proposera trois représentations exclusives à 103 mètres sous terre, à l’issue d’une résidence artistique immersive. Les œuvres, spécialement composées pour l’occasion, s’inspireront de l’acoustique naturelle et de l’atmosphère du lieu. Chaque soirée sera limitée à 75 participants.

Le Gouffre de Padirac diversifie également son offre avec plusieurs événements tout au long de l’année.

Pour les familles, une chasse aux œufs sera organisée le 5 avril 2026 à l’occasion de Pâques. Les enfants, munis d’un livret de jeu, partiront à la recherche d’indices dans les galeries souterraines pour accéder à un trésor gourmand.

Les visiteurs en quête d’expériences immersives pourront participer aux "Soirées Explorateurs".

À la lumière de lanternes, ces visites nocturnes proposent une plongée dans l’histoire des premières explorations du site, accompagnées de guides en costume d’époque. Plusieurs dates sont programmées entre avril et octobre, avec un dîner inclus à l’Auberge du Gouffre.

Gouffre de Padirac : un engagement sociétal renouvelé

Le site poursuit également ses actions solidaires. Le 16 avril 2026, l’association Portez-moi pour un rêve permettra à des personnes en situation de handicap d’accéder au site.

D’autres initiatives seront menées avec Partage Handicap et Vaincre la Maladie des Os de Verre, confirmant l’engagement du Gouffre de Padirac en faveur de l’inclusion et de la solidarité.

Ouvert tous les jours du 28 mars au 1er novembre 2026, le site propose des visites libres ou audioguidées en plusieurs langues. La réservation en ligne est fortement recommandée pour garantir l’accès.

A lire : Entre Quercy et Limousin : à la découverte des 8 Plus Beaux Villages de France !

Le Gouffre de Padirac met en place une tarification avantageuse en basse saison, avec des prix réduits au printemps et à l’arrière-saison, afin d’encourager une fréquentation plus étalée dans l’année.


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Tags : gouffre de padirac, printemps
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