"Le couvre-feu s'appliquera à partir de 18h et pour au moins 15 jours" Jean Castex

" Nous allons renforcer le contrôle aux frontières.



A compter de lundi 18 janvier 2021, tous les voyageurs qui vont venir en France hors Union Européenne devront effectuer un test avant de partir. Les personnes concernées devront s'isoler pendant 7 jours et faire un deuxième test PCR à l'issue de cette période. "



" La Guyane et les Antilles doivent être protégées du variant qui circule en Amazonie. Le contrôle aux frontières sera renforcé. Concernant l'outre-mer, des tests seront désormais obligatoires au retour de ces destinations vers l'Hexagone, comme au départ de la métropole. "



Pour la Guyane le préfet doit prendre des mesures complémentaires, face à un nouveau variant venu du Brésil.



" Sur l'ensemble du territoire métropolitain, couvre feu s'appliquera à partir de 18h et pour au moins 15 jours. Les dérogations, très limitées, seront les mêmes que celles actuellement applicables pour le couvre-feu à 20h.



Pourquoi ce choix ? Dans les 15ers départements ayant pris cette mesure, la hausse des nouveaux cas est deux à trois fois plus faible que pour les autres territoires, le conseil scientifique a de plus confirmé l'efficacité de cette mesure.



La circulation virale concerne l'ensemble du territoire, plus aucun département ne respecte l'objectif de 50/100 000 habitants. "



L'Ouest de la France a une dynamique désormais préoccupante.



" A partir de samedi 18h tout le monde devra être chez soi. Dans la mesure où cette disposition va réduire les ouvertures des commerces, j'invite tous les établissements à se saisir de l'ouverture sur la pause déjeuner et les dimanches.



J'ai demandé aux préfets et ministres de l'Intérieur de respecter les jauges prévues dans les protocoles sanitaires pour les centres commerciaux.



Nous restons cohérents dans notre stratégie graduée. A l'heure où je parle, la situation ne justifie pas un reconfinement. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation forte de la situation sanitaire, nous déciderons sans délai un nouveau confinement. "



Si les écoles ne sont pas concernées par une fermeture, toutefois des nouvelles mesures et un protocole renforcé a été adopté.



Les sports en intérieur seront interdits, les capacités de dépistages dans les établissements scolaires seront également augmentées et un protocole sanitaire renforcé dans les cantines.