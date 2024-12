Le tourisme impacte toujours plus le réchauffement climatique… et nous restons muets ! [Jean Pinard]

en même temps

Scope 3

Faut-il parleren fait nous n’arrivons pas à trancher et nous nous réfugions dans du «» dont on connait forcément les limites à moyen terme.Dans un récent post, Alain Marty consultant en revenue management, fait écho à cette question que personne ne veut poser, comment être en même temps labélisé Green Globe, tout en n’étant jamais responsable de l’origine de ses clients ?Ce dernier évoque le «» qui inclut les émissions dequi échappent au contrôle direct des entreprises (et des destinations), englobant les activités en amont et en aval de la chaîne de valeur.qui résultent des activités de l'organisation, mais qui se situent en dehors de son contrôle direct : produits et services achetés, transport et logistique, déchets, etc… Qui parle du Scope 3 ?Nous sommes au pied du mur, etqui permettrait à chaque filière et à chaque territoire de s’y retrouver, sans trop de casse, plus le mur monte et deviendra infranchissable.