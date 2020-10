Les clubs Marmara et Lookéa recrutent 150 nouveaux animateurs en contrat de professionnalisation

Les équipes des clubs Marmara et Lookéa recrutent 150 animateurs en contrat de professionnalisation afin d’intégrer l’école de formation partenaire de TUI France, Klaxon Rouge, pendant 3 mois. Les futures recrues partiront ensuite en saison dans les clubs de vacances du voyagiste, en France et à l'étranger pour la saison printemps-été 2021.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 26 Octobre 2020

Après étude de chaque candidature, les équipes organiseront avec les candidats sélectionnés des entretiens individuels en visioconférence.



Dès janvier 2021, les nouveaux élèves assisteront à des cours de théâtre, danse, fitness, sports et apprendront toutes les techniques de l’animation, au sein d’un château en Bretagne avec l’école partenaire de TUI France, Klaxon Rouge.



Les candidats recevront une formation professionnelle reconnue par l’Etat.



Pour postuler, TUI France lance le coup d’envoi sur ses sites web de recrutement :



Lancés l’an dernier, ces sites de contenu dédié, proposent aux intéressés toutes les informations nécessaires pour découvrir les postes à pourvoir et postuler, des vidéos et des témoignages de professionnels de l’animation. Animateur polyvalent, chorégraphe, animateur son et lumière ou responsable club enfants, jusque fin novembre, les équipes clubs recrutent dans toute la France les prochaines professionnels de l’animation.Dès janvier 2021, les nouveaux élèves assisteront à des cours de théâtre, danse, fitness, sports et apprendront toutes les techniques de l’animation, au sein d’un château en Bretagne avecLes candidats recevront une formation professionnelle reconnue par l’Etat.Pour postuler, TUI France lance le coup d’envoi sur ses sites web de recrutement : marmarajobs.com et lookeajobs.com. Lancés l’an dernier, ces sites de contenu dédié, proposent aux intéressés toutes les informations nécessaires pour découvrir les postes à pourvoir et postuler, des vidéos et des témoignages de professionnels de l’animation.

Une campagne de recrutement digitale À cette occasion, une campagne de recrutement digitale est lancée à travers des témoignages vidéo de jeunes animateurs professionnels.



D'autres vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram des deux marques de clubs et sur les pages communautaires, Les mordus des Club Marmara et Les accros des Club Lookéa, animés par les aficionados des clubs.



A noter que le tour-opérateur précise qu'en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les équipes clubs recruteront des animateurs supplémentaires pour renforcer les équipes de la saison printemps/été.

