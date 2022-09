Les nouveaux habits de Sun Resorts

traumatisant

équipes actives

plus rapidement que prévu

nous avons gagné en efficacité et amélioré non seulement notre productivité mais aussi l’expérience client

Ces dix-huit mois d’activité réduite nous ont permis de terminer la rénovation de notre hôtel Sugar Beach à laquelle nous avons consacré 12 millions d’€

annoncer des nouveautés

Pour Sun Resorts, la pandémie a été un épisode «» mais aussi une… opportunité !Tout en gardant ses établissements ouverts et ses «», notamment pour accueillir la clientèle mauricienne et des voyageurs en quarantaine forcée, ce groupe hôtelier en a profité pour réfléchir à l’avenir, renforcer sa digitalisation et restructurer «» ses équipes marketing.A l’arrivée, «», assure François Eynaud, CEO de ce groupe qui, fort de 48 ans d’expérience, possède, sous la marque Sun Resorts, quatre hôtels luxueux installés au bord de magnifiques plages de l’île Maurice, chacun avec une âme particulière : deux 5 étoiles, le Long Beach et le Sugar Beach et deux 4 étoiles, l’Ambre et La Pirogue.Ce dernier est un, qui offre 255 charmants bungalows de plein pied sur le jardin et la plage.», poursuit François Eynaud. Les autres établissements ont également été rafraîchis tandis que l’identité et les promesses de chacun étaient retravaillées.Enfin, le groupe va moderniser la promotion de sa marque. Le 20 octobre, il devrait «» et lancer une campagne de communication. Mais, pour l’instant, François Eynaud refuse d’en dire plus.