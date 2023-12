Licenciement : comment le gouvernement veut réduire les droits des salariés 🔑

Oui et c'est dans la continuité de l'instauration du barème Macron en 2017.



Maintenant, il est possible de provisionner les sommes liées à un licenciement abusif. Virer un salarié qui est en place depuis un an ne coûtera quasiment rien. Au mieux 2 mois de salaire et seulement si l'employeur n'a pas fait la procédure dans les règles.



Nous parlons là de l'indemnisation d'un préjudice.



C'est un vrai problème, les entreprises ne portent plus la responsabilité sociale de leurs mauvais agissements.



Imaginez, une quinquagénaire qui se fait virer dans de mauvaises conditions, après seulement un an d'ancienneté, le préjudice peut être énorme. A mon sens, l'entreprise doit supporter cette responsabilité sociale, lorsqu'il y a des licenciements abusifs.

Vous avez raison, puis les employeurs seront totalement décomplexés face aux faibles indemnisations en cas de mauvais comportements.



La condamnation moyenne, pour un harcèlement moral, c'est 7 100 euros en 2019. Cette somme est extrêmement faible. Sur le harcèlement sexuel, une entreprise a été dernièrement condamnée à... 20 000 euros. Ce n'est rien du tout, au regard du préjudice subi.



Il y a aussi la prescription : une salariée qui dénonce des faits de harcèlement et qui est licenciée, aura deux mois pour contester son éviction.



Ce genre de cas est fréquent, vous avez des personnes en dépression. Ce sont des situations de précarité, puis vous ajoutez une indemnisation de plus en plus faible de la part de Pôle emploi, un départ à la retraite qui a augmenté... que fait-on des salariés virés comme des malpropres ?



Nous allons être dans un pays, sans aucune justice sociale, pour de nombreuses entreprises.



De plus en plus, être salarié devient très peu sécurisant. On comprend mieux que beaucoup de Français deviennent indépendants, au sein même des entreprises.