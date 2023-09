Rémunérations, conditions de travail... peut mieux faire ! 🔑

Les métiers du tourisme ont mauvaise presse. On les dit chronophages et peu rémunérateurs.Particulièrement sous le feu de l’actualité, pendant le Covid, ils ont vu leurs forces vives déserter en nombre pour rejoindre des secteurs tertiaires plus rémunérateurs : immobilier, banque et/ou l’assurance.Certes, cette période correspondait aussi à celle de la “grande démission”, phénomène mondial qui a vu des milliers de salariés de toutes les catégories, quitter leur entreprise pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs.Il semble que ce mouvement fortement poussé par la crise sanitaire soit désormais achevé ou atténué. Mais il a laissé des séquelles. ..Le tourisme, doublement touché, inquiétait les instances professionnelles et les entreprises qui n'arrivaient plus à pourvoir leurs postes vacants.Voilà pourquoi, l’initiative du CDMV , en partenariat avec TourMaG.com, est intéressante à plus d’un titre.