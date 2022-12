MSC Croisières inaugure le MSC Seascape

Le MSC Seascape est leet le second navire à être lancé en moins d’un mois, après le MSC World Europa en novembre.Il sera suivi de près par le second navire au GNL de la compagnie,, qui sera mis en service au mois de juin 2023.Pour rappel, le MSC Seascape dispose deréparties en 12 catégories différentes ;; six piscines, dont une piscine à débordement à l’arrière du navire ; une vaste promenade en front de mer ; le Pont des Soupirs, une passerelle à fond de verre sur le pont 16 avec une vue sur la mer ; et un MSC Yacht Club.Le navire a quitté New York le 8 décembre pour rejoindreet commencer ses croisières aux Caraïbes et aux Bahamas pour sa saison inaugurale. Ce nouveau fleuron naviguera sur deux itinéraires différents :: escales à Ocean Cay MSC Marine Reserve et Nassau aux Bahamas, San Juan à Porto Rico et Puerto Plata en République Dominicaine ;: escales à Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel au Mexique, George Town aux Îles Caïmans et Ocho Rios en Jamaïque.