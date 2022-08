MSC Croisières positionne le MSC Virtuosa en Europe du Nord

Le MSC Bellissima remplacera son navire jumeau le MSC Virtuosa en Méditerranée, où il proposera des croisières de 7 nuits au départ de Marseille.



L’itinéraire prévoit des escales dans les ports italiens de Gênes, La Spezia, Naples puis Palma de Majorque et Barcelone en Espagne avant un retour à Marseille. Le MSC Grandiosa et Le MSC Lirica navigueront également en Méditerranée.



Quant au MSC Preziosa, il sera basé à Santos, au Brésil, pour la saison hivernale. Il proposera une gamme de mini-voyages et de croisières de 7 nuits incluant l'Uruguay et l'Argentine, ainsi que des croisières faisant escale à Rio de Janeiro pour le Nouvel An et le Carnaval en février.



La saison locale du MSC Preziosa se terminera par un Grand Voyage de 22 nuits au départ de Santos et Rio de Janeiro vers l'Europe du Nord où il sera positionné pour l'été 2023.



La saison d'hiver 2022/23 verra également deux nouveaux navires entrer en service. Le MSC World Europa, le plus grand navire de croisière au monde fonctionnant au gaz naturel liquéfié, sera livré en octobre et opérera dans le golfe Persique depuis Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.



Le MSC Seascape, le deuxième navire innovant de la classe Seaside EVO de MSC Croisières, proposera des voyages dans les Caraïbes au départ de Miami, aux États-Unis, à partir du 11 décembre après avoir été officiellement baptisé à Manhattan, à New York, le 7 décembre.