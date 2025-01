Maison Albar-Le Victoria : 50 postes sont à pourvoir à Nice !

esprit de famille

une équipe passionnée et engagée

nombreux avantages

Le dernier né de la Collection Maison Albar dispose de 132 chambres et suites, d’un Spa de 650 m2, d’un restaurant roof top et d’un café Le Victoria.L’établissement a des postes à pourvoir dans tous les services, aussi bien la réception que la conciergerie, les cuisines, le restaurant, le Spa, le housekeeping et la maintenance.Pour inciter les candidats à se présenter, Maison Albar-Le Victoria met en avant son dynamisme, son savoir faire unique, héritage de la famille Albar, et son «».A ceux qui voudront rejoindre «», Maison Albar -le Victoria propose aussi de «» : 75 % des frais de transport pris en charge; indemnités repas; réduction dans les établissements du groupe après trois mois d’ancienneté ; prime de nuit pour les réceptionnistes ; et , enfin, l’accès à un programme d’avantages exclusifs via Uni CE.Pour consulter les offres et postuler, rendez-vous aussi sur le site internet : careers.groupecentaurus.com