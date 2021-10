Mandarin Oriental Paris : journée de recrutement mardi 9 novembre 2021

Mandarin Oriental, Paris organise une journée de recrutement mardi 9 novembre 2021 de 11h00 à 20h00 dans ses salons de réception.



Le Palace Parisien situé 251 rue Saint Honoré propose de nombreux postes à pourvoir en CDI et CDD parmi différents services : hébergement, F&B dirigé par le Chef Thierry Marx, Housekeeping et Fleuristes, Spa, Maintenance et Fonctions Support.



Emmanuelle Becart, Directrice Régionale des Ressources Humaines précise : « Nous recherchons des talents qui aiment travailler en équipe et qui apporteront chaque jour leur énergie et leur passion au service de notre clientèle internationale. Nous avons de très belles opportunités à offrir sur tous types de postes.



Nous proposons à nos collaborateurs de nombreuses formations et des opportunités de promotion au sein de l’hôtel mais aussi à l’international grâce aux 35 hôtels du groupe hôtelier mondialement reconnu Mandarin Oriental. Nous avons hâte d’accueillir les amoureux de l’hôtellerie et de la restauration à la recherche d’une nouvelle aventure professionnelle ! ».