Marseille : des militants d’Extinction Rebellion ont bloqué 3 paquebots de croisière

ça sent le gaz

on est très en colère contre MSC Croisières

fermement

d'illégal et dangereux, par une poignée d'activistes quelles que soient leurs opinions

le transport maritime, dont la croisière représente 5% à Marseille, poursuit ses efforts sans relâche en vue d’atteindre la neutralité carbone de ses activités.

sensibiliser le public sur l’impact environnemental de l’industrie de la croisière

encourager les acteurs du tourisme à promouvoir des pratiques plus éthiques et respectueuses de l’environnement

, la vingtaine d'activistes équipés de gilets de sauvetage avaient déployé des banderoles comme «» ou «».a «» condamné ce blocage, qualifié «». Elle a aussi précisé que «es collectifs Stop Croisières BZH et Extinction Rebellion avaient aussi mené une opération du même type à Concarneau, bloquant en juillet dernier le Seven Seas Voyager.Le printemps dernier, des vitrines d'agences de voyages avaient été également saccagées par des activistes à Quimper, la préfecture du Finistère. Les deux groupes expliquaient vouloir «» et «».