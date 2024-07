Maurice : Heritage Le Telfair va réserver une aile aux adultes

Niché au cœur des paysages pittoresques de Bel Ombre,Ce, labellisé Small Luxury Hotel of the World . Il a l'ambition de permettre à ses clients de savourer une ambiance paisible, des services haut de gamme et des installations à la fois fonctionnelles et conviviales., cet espace promet des expériences luxueuses et personnalisées. Cette aile, imaginée pour répondre aux attentes d’une clientèle exclusivement adulte, est composée d’une collection de suites aménagées en forme de U autour d’une piscine chauffée, garantissant une expérience plus isolée et intimiste avec vue sur l’océan.Maurice : Rogers Hospitality est "très confiant" dans l'avenir

Cette nouvelle offre comprendra 19 Suites Deluxe Vue Mer de 54 à 62 m2, 8 Suites Deluxe Front de Mer de 54 m2 idéalement situées sur la plage ou avec un balcon au premier étage, 8 Suites Junior Front de Mer de 81 m2, avec vue panoramique sur l’océan Indien. Et, enfin, 4 Suites Senior Vue Mer de 102 m2, également avec vue sur l’océan.autour de la piscine, des cocktails rafraîchissants et des options de snacking au Tiki Bar,e etviendront enrichir cette nouvelle expérience Adults-Only proposée par Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort.