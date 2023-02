"Mieux recruter" : thème des 6e Assises Régionales de la Formation et de l’Emploi

Lors du premier échange autour des entrées « Mieux comprendre, intégrer, accompagner », Jean-Baptiste Tréboul – Directeur de publication de la revue Espaces tourisme et loisirs – évoquera les nouvelles pratiques et conditions de recrutement, accompagné de Catherine Quérard – Présidente du GNI-GHR Grand-Ouest.



Corine Bellier – Déléguée régionale AFDAS – présentera et le dispositif inclusion mis en place pour l’égalité professionnelle et Annie Hervé Madec – Conseillère en formation professionnelle GRETA-CFA 49 – interviendra, elle, sur la recherche des publics invisibles (sourcing de candidats).



La deuxième table ronde « Mieux valoriser, former, fidéliser » verra intervenir Stéphanie Warot-Guérin et Raphaël Hamza – du CFA-CFPPA Edgard-Pisani – sur le nouveau concept de formations courtes destinées aux salariés saisonniers, ainsi que Nicolas Charrier – Président de la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air des Pays de la Loire – sur les formations pour demandeurs d’emploi et outils de promotion nationale spécifiques à l’HPA.



Participeront également à l’échange Emmanuel Blanc – Directeur de Terre de sel, Anne- Charlotte Pérou – Directrice de salle étoilée du restaurant Le Manoir de la Régate, Thérèse Corbet – Responsable RH recrutement et intégration du Puy du Fou.



Matteo Cervera, étudiant et alternant en licence 3 Restaurations, Hôtellerie et Art de recevoir à l’ESTHUA apportera un témoignage. Enfin, la dernière table ronde « Mieux héberger, s’adapter » abordera, elle, les solutions d’hébergement pour saisonniers et apprenants avec Franck Louvrier – Maire de La Baule- Escoublac, Priscille Guillet – Vice-présidente en charge de l’habitat Communauté de communes Loire Layon Aubance, Brice Lucas – Proviseur du Lycée Professionnel Olivier- Guichard, et Christelle Retoux – Directrice de la MFR Saint-Gilles-Croix-de-Vie.