Mobilités électriques : Atout France et Enedis publient un guide dédié

Atout France et Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, associent leurs expertises en publiant un guide dédié à " l’usage des véhicules électriques au service d’un tourisme décarboné ", selon un communiqué.



Intitulé " Réinventer les mobilités électriques pour un tourisme durable ", il doit permettre aux deux acteurs d'accélérer la diffusion des bonnes pratiques et faciliter l’engagement des territoires, des acteurs et des visiteurs vers un tourisme plus durable.



Le guide s'adresse aux différentes parties prenantes du tourisme et de la mobilité électrique :



- Les élus, pour accompagner les territoires vers la transition écologique et la prise en compte du déploiement de l'électromobilité ;



- Les acteurs du tourisme, pour répondre à une demande croissante des voyageurs et faire de l’électromobilité un facteur différenciant ;



- Les visiteurs français et internationaux voyageant en véhicule électrique, pour les informer des modalités pratiques de recharge et les encourager à profiter de leur séjour en France en toute tranquillité.