Ne manquez pas l'événement de l'année : le tramway de Dtravel sera de retour à l'IFTM . Venez nous y rejoindre !

J’ai la chance d’être entourée de professionnels expérimentés, curieux et soucieux de la qualité, mais par-dessus tout, ce sont des collaborateurs dynamiques, avec un grand esprit d’initiative et de générosité, pour la plupart très impliqués individuellement dans des associations locales aux répercussions directes et très positives. Nos actions se doivent d’être intégratives et significatives pour chacun de nous à l’échelle locale car la proximité est le meilleur moyen d’agir et de mesurer l’impact de nos actions.



Naturellement, pour les 2 prochaines années, le choix s’est porté sur la restauration forestière d’une zone affectée par les incendies, une activité que nous avions déjà mené dans le passé.



Le lieu : Mata Nacional de Leiria, nous avons obtenu la responsabilité auprès des autorités locales d’une parcelle de cette forêt. Venez découvrir ce lieu dans notre vidéo.



Notre unité de mesure : vos clients ! En 2024, nous nous engageons envers vous : pour chaque client que vous nous confiez, nous planterons 1 arbre.



La date : plantation en 2025, date à définir en accord avec les autorités locales au mois de Janvier.



Les participants : Au-delà de la communauté locale, les collaborateurs de Dtravel, les guides qui nous soutiennent et pourquoi pas vous aussi si vous aimez mettre vos mains en contact avec la terre ?