Outre-mer : la "supercompagnie" reçoit une fin de non-recevoir ! 🔑

Les derniers articles traitant du sujet relataient plutôt un rapprochement entre Air France et Corsair, ou toute autre entreprise, plutôt que la création d'une supercompagnie.



L'analyse que nous faisons de cette actualité c'est : la compagnie nationale n'aurait pas refusé de se rapprocher de Corsair ?

Les négociations piétinent.



Il faut faire des économies d’échelles pour maintenir les prix et dégager des marges, mais pour cela le duopole n’est pas la meilleure des solutions, même si elle n'est pas à écarter,

Nous avons beaucoup de pression de la part des parties prenantes (rire, ndlr).



S'il y a une opportunité pour notre business qui est intéressante, sans impact sur notre engagement d'atteindre une marge opérationnelle de 7 à 8%, alors oui nous regarderons.



Si la compagnie met en risque ou ralenti ce but, alors nous n'irons pas. Et pour les entreprises présentes sur ces lignes, ce n'est pas facile,

judicieuses

" se questionne un proche de la direction d'Air Austral.Cette interrogation n'est pas anodine.Impulsé par Bercy et poussé par le CIRI, ce rapprochement aurait dernièrement pris du plomb dans l'aile." espère toujours un proche de l'état-major antillais.Dernièrement, lors d'une réunion entre la direction et pilotes," a expliqué Ben Smith, il y a quelques jours.Il parait donc peu probable que Corsair rentre donc dans ce cadre-là . En off, la discussion s'est poursuivie avec Anne Rigail et l'ancien redresseur d'Air Canada.Elles représentent des opportunités plus "" pour le business de la compagnie.