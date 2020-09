Paris : l'édition 2020 du salon EquipHotel est annulée !

Le salon dédié à la restauration et l’hôtellerie accueille chaque année plus de 1 200 stands, 113 000

professionnels venus de 144 pays.



" C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous nous sommes résolus à cette décision.



Nous remercions nos clients - exposants et visiteurs - et partenaires, pour leur soutien ainsi que pour la patience et la compréhension dont ils font preuve durant ces derniers mois si complexes à gérer, " ajoute Béatrice Gravier, directrice d’EquipHotel.



Les organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous à tout l'écosystème de l'hôtellerie et restauration en 2022.



Pour information, EquipHotel est organisé par Reed Exhibitions, le même groupe qui s'affaire autour de l'organisation de Top Resa.