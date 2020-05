Pavillon aérien français : "Le temps est venu de choisir d'avancer ou... de tout arrêter !"

TourMaG.com - Au lendemain d'un plan de relance historique de la filière tourisme, dont l'aérien ne faisait pas partie, quel est l'état du pavillon français ?



Alain Battisti : Tout d'abord je ne saurais commenter le discours d'Edouard Philippe, puisque nous n'étions pas concernés par les annonces.



Après la situation des compagnies commencent à s'éclaircir un petit peu puisqu'elles se projettent, en établissant des plans de vol en vue d'une reprise des activités. C'est porteur d'espoir.



Nous entrons dans une nouvelle dynamique, qui après celle de tout fermer et maintenant de réamorcer le démarrage.



Après, il pèse sur nous encore un épais brouillard. Nous ne savons pas si nous aurons le droit de voler en juillet, en Europe ou pas, est-ce que nous aurons des clients, etc. Les interrogations sont nombreuses...



Autant il est possible de se projeter sur octobre novembre 2020, et avoir des idées un peu plus précises, mais plus on regarde à court terme et plus les inconnues sont nombreuses.



Il est venu le temps de décider, d'avancer ou alors de tout arrêter.



TourMaG.com - La Commission européenne vous a aussi apporté un motif d'espoir cette semaine, en demandant aux Etats de rouvrir progressivement les frontières.



Alain Battisti : C'est une bonne chose, mais la décision est un peu en retard sur chaque décision. Une fois encore elle démontre cette capacité, d'être en réaction.



La responsabilité repose sur chaque gouvernement. Et ce n'est pas facile de trouver une attitude homogène à l'intérieur de l'Europe, car c'est une crise sans précédent.



Vous savez, il est plus facile d'appuyer sur le bouton, pour éteindre la lumière, que de remettre la tension et repartir à nouveau.



Nous avions vécu une situation similaire, mais pas dans la même proportion, lors de l'éruption du volcan islandais en 2010. Assez rapidement l'espace aérien avait été fermé. Par contre la réouverture avait été nettement plus lente, car il fallait beaucoup de courage pour revoler.



Nous vivons exactement la même chose aujourd'hui, sauf que nous sommes dans un arrêt mondial.



TourMaG.com - Toujours pour rester sur la Commission européenne, l'instance a encore réitéré l'obligation pour les compagnies aériennes de rembourser.



Alain Battisti : Les personnes qui prennent de telles décisions au niveau européen sont trop éloignées du terrain.



Ils ont une réponse idéologique inadaptée et à côté de la plaque. Un grand nombre de compagnies aériennes permet de maintenir la concurrence. Si demain les compagnies sont amenées à rembourser cela va accélérer leur disparition.



D'ici 3 mois, nous n'aurons plus qu'un nombre restreint d'acteurs et cela se traduira par une forte hausse des billets. Une situation contraire à l'intérêt du consommateur.



C'est une très mauvaise idée de vouloir faire appliquer des lois qui ont été définies à une époque où ce risque sanitaire n'avait pas été imaginé.