Pérou : Puno attend 60 000 touristes pour les fêtes de la Virgen de la Candelaria

Le 9 février, se tiendra le concours de danse en costumes de lumière (métis) en honneur à la Vierge, dans le stade Enrique Torres Belon, au sein duquel les danseurs des ensembles folkloriques se rejoindront dans un tourbillon de couleurs et de joie.



Les 10 et 11 février, les artistes fouleront les rues de Puno pour réaliser la Grande Halte et la Vénération à la Vierge, sur un parcours de 3km, où l’euphorie et la dévotion seront les protagonistes.



PromPeru invite tous les voyageurs à se joindre à cette grande fête et à apprécier les attractions touristiques de la région, telles que la basilique mineure de la Cathédrale de Puno (déclarée patrimoine culturel de la nation) ou le Cerro Huajsapata, point de vue naturel sur la ville de Puno et le lac Tititcaca.