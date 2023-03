Phoenix Voyages – spécial MICE

BUSAN



Village culturel de Gamcheon



Surnommé le "Montmartre de Busan", le village culturel de Gamcheon est composé de maisons aux couleurs vives créées en escalier sur les contreforts d'une montagne côtière. C'était un ancien quartier de réfugiés pendant la guerre de Corée. Récemment, il est devenu un village artistique décoré de peintures murales colorées et de sculptures créées par ses résidents.



En entrant dans le village, les clients seront certainement enchantés par les bâtiments aux couleurs pastel qui font un beau contraste avec le bleu profond du ciel et l'océan en toile de fond. Nous prévoyons pour les clients une dégustation de thé en terrasse, leur offrant ainsi un panorama sur les toits kaléidoscopiques et vue sur la baie.



Gamcheon c’est aussi un labyrinthe de ruelles et d'escaliers raides regorgeant de peintures murales, de sculptures sur bois, de graffiti et d'autres touches artistiques. Le village comprend également des musées, des galeries d'art, des cafés, plus de 100 œuvres d'art publiques, des maisons construites par des architectes de renom, et bien plus encore ! Lieu dynamique et plein de surprises, le quartier de Gamcheon est l'un des sites les plus intrigants à explorer.