Pierre & Vacances ouvrira 47 résidences à la montagne dès la mi-février

À compter du 13 février prochain, et sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales, Pierre & Vacances ouvrira 47 résidences situées dans 24 stations de montagne : Haute-Savoie, Savoie, Pyrénées-Orientales, Isère, Hautes-Pyrénées, Hautes-Alpes.



Le groupe a choisi ces résidences en fonction de 3 critères : "la proximité des commerces de type supérette et boulangerie, la disponibilité d’une offre de restauration à emporter, un choix varié d’activités proposées au sein de la station."



« L’ensemble des acteurs de la montagne et toutes nos équipes se sont mobilisés et ont travaillé avec énergie pour accueillir nos clients dans des conditions optimales et le respect des règles sanitaires. L’ouverture de nos 47 résidences Pierre & Vacances n’a été possible que grâce à nos partenaires locaux avec qui nous avons travaillé activement pour confirmer la qualité de l’expérience offerte à nos clients en termes de restauration et d’activités notamment », déclare Grégory Sion, directeur général Pierre & Vacances.



Sur Andorre, 6 résidences Pierre & Vacances avaient ouvert leurs portes dès le mois de janvier 2021, 3 nouvelles viendront compléter l’offre à partir du 5 février prochain.