Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Le fil rouge 2025 : « Forces en action ! Construisons des passerelles désirables »
La République dominicaine, pays à l’honneur 2025 © Stéphane Laure, Alexandre Nestora et Jonathan Roy
Après une édition 2024 consacrée aux nouveaux horizons durables, en 2025, le salon change d’échelle et s’inscrit dans une dynamique d’engagement partagé.
Cette 47e rencontre place l’action concrète au cœur de sa programmation, avec un objectif clair : faire émerger des solutions durables à travers les synergies entre acteurs du secteur.
Le thème « Forces en action ! Construisons des passerelles désirables » illustre cette ambition collective. Il met en avant la co-construction, la responsabilité partagée et l’expérimentation comme leviers de transformation. L’intelligence collective est ici mobilisée non comme concept, mais comme méthode concrète pour penser et faire évoluer le tourisme de demain.
3 piliers majeurs guideront cette dynamique :
● L’innovation, pour repenser l’expérience voyageur à travers des outils, technologies et pratiques plus agiles.
● Les talents, pour valoriser les femmes et les hommes qui transforment le tourisme par leur engagement, leur créativité et leur savoir-faire.
● Les synergies, pour encourager les coopérations intersectorielles, intergénérationnelles ou territoriales, et dessiner de nouveaux modèles économiques durables.
Dans cet esprit, IFTM 2025 entend jouer pleinement son rôle d’accélérateur de solutions et de point de rencontre pour les professionnels engagés.
Les nouveautés 2025
2025 marque un tournant avec l’arrivée du Village des Initiatives Durables, conçu en collaboration avec mN’Organisation. Ce nouvel espace rassemblera des porteurs de projets engagés, des destinations comme le Costa Rica ou encore FairMoove pour partager expériences et visions sur la transition du secteur.
Au programme : ateliers collaboratifs, conférences thématiques, et un format original baptisé « Stand Up for the Planet », où celles et ceux qui agissent concrètement pourront prendre la parole dans un esprit de transmission et d’impact. L’Arbre des Engagements, placé au cœur du village, donnera une visibilité symbolique aux actions annoncées pendant le salon.
C’est aussi là que sera lancé le tout premier concours La Plume Verte, en partenariat avec l’Adonet, qui distinguera les journalistes mettant en lumière les initiatives durables dans le tourisme.
Autre innovation cette année : l’arrivée de Colleqt, un système de QR code sans application, déployé sur tous les stands. Il permettra aux exposants et visiteurs d’échanger leurs coordonnées en un seul geste. Un outil simple, rapide, conçu pour gagner en efficacité et renforcer le suivi des rencontres professionnelles.
Des formats et lieux qui font évoluer l’expérience
Le Village des Réseaux change de configuration pour gagner en lisibilité. En son cœur, le Lounge AGV offrira un espace confortable et fonctionnel, pensé comme un lieu de travail, de rencontres et de discussions. Directement connecté à l’Espace Conversations, il devient un carrefour vivant pour les agents de voyages.
La Tech Zone, de son côté, poursuit sa montée en puissance. Portée par Theta Travel Tech et KavIAr, elle proposera un parcours expérientiel autour de l’intelligence artificielle et du digital. Des sessions de formation express d’une quinzaine de minutes seront proposées tout au long des trois jours. L’objectif : permettre à chacun de s’approprier concrètement les innovations qui redessinent les usages dans le tourisme.
Une programmation dense, structurée autour de formats variés
IFTM 2025 proposera un programme dense et varié, avec plus de 90 rendez-vous articulés autour de formats complémentaires et dynamiques qui offriront aux professionnels un espace d’expression, de réflexion et de montée en compétence.
Parmi les formats clés :
● Conférences et baromètres : décryptage des grandes tendances, études chiffrées et analyses clés pour nourrir la réflexion stratégique.
● Conversations : échanges informels de 45 minutes entre experts et publics (notamment agents de voyages), sans support visuel, pour partager idées, bonnes pratiques, réussites comme difficultés, à retrouver sur le Village des Réseaux et sur le Village des Initiatives Durables
● Tables rondes : débats modérés sur des enjeux d’actualité, avec interaction avec le public.
● Ateliers d’intelligence collective : séances collaboratives pour co-construire des solutions concrètes à partir d’expériences croisées.
● Stand Up for the Planet - Initiatives en scène : format court, vivant et concret présentés sur le Village des Initiatives durables avec des témoignages scénarisés pour transmettre un retour d’expérience ou une piste d’action.
● Quoi de neuf ? : présentations flash de 3 à 5 minutes pour faire découvrir rapidement des nouveautés ou services innovants des exposants.
● Tête-à-tête : un format mené en duo pour en savoir plus sur un sujet spécifique. A retrouver sur le Village des Initiatives Durables.
Les grands temps forts seront aussi au rendez-vous :
● la Conférence inaugurale « Forces en action », ouvrira le salon à 9h45 en salle Arena - République Dominicaine. Elle posera les enjeux de cette édition 2025 en célébrant les synergies audacieuses, les talents du secteur et les actions durables à mener collectivement.
● le Panorama International de 14h30 à 15h30 en salle Arena - République Dominicaine. Pour la 3e année, IFTM réunira des personnalités internationales venus partager leurs expériences concrètes du tourisme durable, les obstacles rencontrés et les leviers d’action identifiés à l’échelle internationale.
● La Convention Afrique reviendra pendant les 3 jours du salon dans une salle dédiée. Organisée par le cabinet Facility Concept International, cette conférence s’attaquera à un enjeu stratégique : la compétitivité tarifaire du tourisme africain. À travers retours d’expérience et échanges d’experts, elle explorera des leviers concrets pour rendre les offres plus accessibles, sans compromettre leur rentabilité.
● Les concours emblématiques du salon viendront rythmer ces trois jours, avec la Travel Agents Cup et sa version Junior, ainsi que l’Orchestra Start-Up Contest. Ces compétitions sont autant d’occasions de valoriser les talents émergents et confirmés qui font évoluer le secteur
► Programme complet de conférences
La République dominicaine, pays à l’honneur 2025
La République dominicaine reste l’une des destinations favorites des Français. En 2024, le pays avait accueilli un nombre record de +11 millions de visiteurs, 6% de plus qu'en 2023. Elle souhaite désormais se positionner comme une destination haut de gamme et montrer sa diversité, au-delà des clichés, en axant sa communication sur des régions plus méconnues, ainsi que sur le luxe, la gastronomie et la nature.
Préparer sa visite en toute simplicité : badges et rendez-vous
La procédure pour se rendre sur le salon est très simple : rendez-vous sur le site Internet de IFTM pour commander votre badge qui donnera accès aux 3 jours de l’événement, un accès illimité aux conférences et aux animations.
Pour rappel : le badge Agent de Voyages reste gratuit avec une entrée-coupe file et un billet fast-track afin de maximiser le temps passé sur le salon et sur les stands.
Une fois le badge commandé, vous pourrez vous connecter à la plateforme digitale d’IFTM Everywhere. Cet outil gratuit de mise en relations facilite la recherche d’exposants et propose des recommandations en fonction de vos centres d’intérêts et de votre profil, ainsi que la prise de rendez-vous d’affaires qualifiés.
L’équipe IFTM se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 23 au 25 septembre 2025.
Vous souhaitez plus d’informations pour visiter le salon ? Contactez notre équipe !
• Site internet d’IFTM Top Resa
• Sur les réseaux sociaux
