Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

IFTM 2025 proposera un programme dense et varié, avecarticulés autour de formats complémentaires et dynamiques qui offriront aux professionnels un espace d’expression, de réflexion et de montée en compétence.Parmi les formats clés :décryptage des grandes tendances, études chiffrées et analyses clés pour nourrir la réflexion stratégique.échanges informels de 45 minutes entre experts et publics (notamment agents de voyages), sans support visuel, pour partager idées, bonnes pratiques, réussites comme difficultés, à retrouver sur le Village des Réseaux et sur le Village des Initiatives Durablesdébats modérés sur des enjeux d’actualité, avec interaction avec le public.séances collaboratives pour co-construire des solutions concrètes à partir d’expériences croisées.format court, vivant et concret présentés sur le Village des Initiatives durables avec des témoignages scénarisés pour transmettre un retour d’expérience ou une piste d’action.présentations flash de 3 à 5 minutes pour faire découvrir rapidement des nouveautés ou services innovants des exposants.un format mené en duo pour en savoir plus sur un sujet spécifique. A retrouver sur le Village des Initiatives Durables.Lesseront aussi au rendez-vous :● la« Forces en action », ouvrira le salon à 9h45 en salle Arena - République Dominicaine. Elle posera les enjeux de cette édition 2025 en célébrant les synergies audacieuses, les talents du secteur et les actions durables à mener collectivement.● lede 14h30 à 15h30 en salle Arena - République Dominicaine. Pour la 3e année, IFTM réunira des personnalités internationales venus partager leurs expériences concrètes du tourisme durable, les obstacles rencontrés et les leviers d’action identifiés à l’échelle internationale.Organisée par le cabinet Facility Concept International, cette conférence s’attaquera à un enjeu stratégique : la compétitivité tarifaire du tourisme africain. À travers retours d’expérience et échanges d’experts, elle explorera des leviers concrets pour rendre les offres plus accessibles, sans compromettre leur rentabilité.● Lesdu salon viendront rythmer ces trois jours, avecCes compétitions sont autant d’occasions de valoriser les talents émergents et confirmés qui font évoluer le secteur