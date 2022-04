Politique : pourquoi le tourisme est-il (toujours) le parent pauvre ? 🔑

Quant la classe politique comprendra-t-elle qu’on ne peut traire indéfiniment une vache à lait ? (Lire le plaidoyer de l’UNAT) https://www.unat.asso.fr/actualites/lunat-nationale-publie-son-plaidoyer-pour-les-elections-2022/



La stratégie tricolore et le développement du tourisme doivent être remises à plat une fois pour toutes.



On doit en finir avec les clichés et proposer des dispositifs permettant aux familles, même les plus modestes, de partir en vacances. Faciliter le déplacement et remettre à plat les dispositifs fiscaux des départements et territoires d’Outremer.



Revoir de fond en comble le rôle et les attributions d’Atout France et, last but not least, créer un ministère du Tourisme et de l’aménagement… avec un vrai budget ?



Il y a du pain sur la planche. Emmanuel Macron, arrivé ce soir en première position du 1er tour de l'élection présidentielle, nous avait laissé entrevoir une nouvelle ère, en donnant le cap à suivre lors d'un discours adressé à une soixantaine de PGD et CEO de groupes nationaux et internationaux à l'Elysée, jeudi 4 novembre 2021, lors du Sommet Destination France.



Qu'en restera-t-il ? Nous verrons.