Polynésie française : reprise du tourisme international le 15 juillet 2020 prochain

Ainsi, dès le 3 juillet 2020, le dispositif de la “septaine” (7 jours) sera applicable et l'ouverture des vols commerciaux entre Papeete et Paris reprendra uniquement pour les résidents, fonctionnaires d’Etat et toute personne visitant leurs proches.



En revanche, le 15 juillet prochain aura lieu la levée de tout dispositif de quarantaine et ouverture des frontières de la Polynésie française au tourisme international, tous pays confondus.



Le constat tiré est que "La situation sanitaire est désormais totalement maîtrisée et la propagation du virus arrêtée. On ne compte plus de nouveaux cas et plus de décès.



Cette situation maîtrisée, ont rappelé le président et le haut-commissaire, nous permet aujourd'hui de franchir de nouvelles étapes toujours de manière progressive.



Durant le mois de juin, il y aura 2 vols de continuité organsinés par l’Etat. Le protocole en vigueur sera maintenu durant ce mois : test avant le départ, quatorzaine à Tahiti en milieu dédié, test à la sortie."