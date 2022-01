Portugal : de nouvelles mesures entrent en vigueur pour les voyageurs

Malgré tout le résultat négatif d'un test covid reste nécessaire dans plusieurs cas.



Ainsi, les visiteurs des maisons de retraite, des patients hospitalisés, lors de grands événements publics, à des événements sans places attribuées et pour accéder à des enceintes sportives, il sera nécessaire de présenter un résultat négatif d'un test covid.



Et pour les plus fêtards, au Portugal , il sera possible de profiter de la vie nocturne de Lisbonne et des autres villes.



A partir du 14 janvier 2022, les bars et les discothèques vont rouvrir, après quelques semaines de fermetures.



Malgré tout, la consommation d'alcool " sur la voie publique et dans les lieux à l’extérieur accueillant du public est interdite, à l’exception des terrasses des restaurants, " explique France Diplomatie.



En cas de test positif durant le séjour, la personne devra observer un isolement pendant 7 jours, ce qui sera aussi le cas pour toutes celles qui vivent sous le même toit, à l’exception des personnes ayant reçu une dose de rappel vaccinal, qui en sont exemptées.