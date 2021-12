Portugal : nouvelles et contraignantes mesures pour les fêtes de fin d'année

Au Portugal, à partir du 25 décembre dans la soirée et jusqu’au 9 janvier 2022 , il a été décidé de fermer les bars et des discothèques.



Cela s'ajoute à des mesures de confinement prises, il y a un mois, pour cette période précisément. Le gouvernement craint avec les fêtes et le retour des vacanciers, une nouvelle vague de contamination.



De plus, la peur du variant omicron a contraint les autorités portugaises à serrer la vis.



Les 24 et 25 décembre et du 30 décembre au 1er janvier 2022, pour accéder aux restaurants et aux casinos, les visiteurs devront impérativement présenter le résultat négatif d'un test.



Lors de ces dates, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sera interdite. Il sera aussi interdit de se rassembler à plus de 10 personnes sur la voie publique lors du changement d’année.