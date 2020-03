Pourquoi le tourisme est-il le mal-aimé des pouvoirs publics ?

Hormis l'hôtellerie que Roland Heguy, forte tête et grande gueule, défend bec et ongles, on chercherait en vain un organisme représentatif de la profession lors de la dernière grand messe célébrée à Bercy, mardi dernier par Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, et Agnès Pannier Runacher, Secrétaire d’État.



Bigre ! C’était pourtant du coronavirus dont il était question. Vous savez ce virus qui, malgré sa taille microscopique, vide vos agences et fait le ménage dans les compagnies aériennes.



Celui-là même qui fait s’effondrer la Bourse, met à genoux les organisateurs d’événements et nettoie mieux les plateaux d’affaires que de l’ajax ammoniaqué.



Vous avez bien entendu. Ils étaient venus (l’agriculture, les assurances, le luxe, le patronat, les artisans et commerçants), ils étaient presque tous là... Tous ? Pas vraiment. Il y en avait un aux abonnés absents et pas n’importe lequel : le tourisme.



Oui, le tourisme dont l'ineffable “Moi, Président…” voulait faire “une priorité nationale”. Oui, mais ça c’était avant...



Mardi dernier on cherchait en vain les représentants du SETO, de EDV ou de l’APST. Pourtant, le Centre de Filière de Tourisme n’avait-il pas été installé officiellement le 17 janvier dernier ?