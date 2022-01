Prêts garantis de l'Etat, en "avoir" ou pas, voilà la question... 🔑

“Le redémarrage est beaucoup plus compliqué que prévu”

Mais les faits sont têtus et les chiffres aussi : Entreprises du Voyage annonçait dernièrement des réservations en retrait de 54% pour les vacances de février et mars. Pour les vacances de février, le retard en prises de commandes est de 38% par rapport à 2020 et pour les vacances de printemps de 58%". (LIRE) , mettait en garde le patron d’EdV. Voilà pourquoi le dossier est de nouveau en haut de la pile et que l’Union européenne a fini par lâcher du lest sur la question.Même s’il semble que les résa reprennent des couleurs ces derniers jours, suite aux annonces de Jean Castex qui plaide pour un retour aussi rapide que possible à la “normale” (et avant les Présidentielles, pourrait-on ajouter ;O)), la situation reste préoccupante.Si en 2021 il n’y a eu que 54 défaillances d'agences et de voyagistes contre 78 en 2020 et 78 en 2019, la donne pourrait changer cette année.: entre le remboursement des avoirs liés à l'ordonnance du 25 mars 2020, (2 milliards d'euros, environ), les Prêts Garantis par l'Etat (PGE) représentent 800 M€ pour les entreprises immatriculées (soit 5% des 15 milliards de PGE consentis pour l'ensemble du secteur tourisme, hôtellerie, restauration et autres) et le report des charges sociales.Bref, la “douloureuse” s'élève globalement à près de… 3 milliards d'euros. Cela calme, non ?Bref. Des aménagements et des arbitrages qui seront retenus à propos des PGE dépendra la survie de beaucoup d’entreprises, arrivées au bout d’une logique ou usées par une reprise qui joue l’arlésienne.