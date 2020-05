Protections coronavirus : le casse-tête des équipementiers aéronautiques

Si l’on regarde attentivement les croquis, le masques à oxygène qui tomberait automatiquement pour la personne assise dans le sens contraire ne serait pas aussi accessible que pour une personne assise dans le sens de la marche… à moins de refaire l’ensemble des(Passenger Unit Service), c’est ainsi qu’on appelle ces petites trappes situées au-dessus de vous et qui libèrent les masques.De même, tous les passagers voyageant avec de jeunes enfants reçoivent la consigne en cas de dépressurisation de s’équiper de leur masque et ensuite d’aider l’enfant à mettre le sien et l’ajuster (tout en restant assis bien sûr).Reste à savoir comment ces matériaux se comporteraient en cas d’incendie et si toutes les grandes agences de certification accepteraient de les homologuer.Sur le plan du confort, pas sur que le sens contraire de la marche soit très vendeur.avec sa bulle de protection est plus simple mais pose également question quant à l’assistance à certains passagers en cas de danger.L’idée originale d’une petite start up française de la cloche de protection pour les clients des restaurants et qui croule actuellement sous les commandes ne s’exporte pas aussi facilement à bord de l’avion.Le poids de tous ces équipement pesant sur la consommation de carburant et les performances de l’avion ne devraient pas non plus inciter les compagnies aériennes à investir pour aller au-delà des normes préconisées par l’EASA.