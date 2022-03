Qatar : quelles sont les nouvelles conditions d'entrée ?

Les autres conditions d'entrée au Qatar sont les suivantes :



- Tous les visiteurs doivent soumettre un résultat négatif de test PCR valide, effectué dans le pays d’origine dans les 48 heures précédant le départ



- Les visiteurs doivent s’enregistrer avant le départ au travers du système www.ehteraz.gov.qa et télécharger tous les documents officiels nécessaires, le cas échéant, tels que les certificats de vaccination, la preuve d’une infection antérieure à la COVID-19, les résultats d’une sérologie d’anticorps (pour les vaccins conditionnels), et le résultat du test PCR (voir ci-dessous), au moins trois jours avant l’arrivée



- Bien que le chargement du résultat du test PCR ne soit pas obligatoire pendant le processus de pré-enregistrement électronique, les voyageurs doivent présenter la copie originale du résultat du test PCR à la compagnie aérienne avec laquelle ils voyagent afin de pouvoir monter à bord et entrer dans le pays (terre et mer)



- Tous les passagers doivent signer une déclaration sur l’honneur avant d’arriver au Qatar. Le formulaire est disponible sur le site internet du Ministère de la santé publique, ainsi que la plateforme de pré-enregistrement et sur les sites des compagnies aériennes



- Les voyageurs doivent télécharger l’application mobile Ehteraz et l’activer sur leur portable en utilisant une carte SIM locale ou internationale à l’arrivée