Quark Expeditions : des croisières avec des guides francophones 🔑

TourMag.Com - Quelles sont les activités que l’on peut mettre en avant en dehors des sorties ?



Laurence Deloison : Sur certains de nos voyages, il est possible de réserver un dîner cuisiné par un chef inuit. On l’a fait l'été dernier et cela a eu beaucoup de succès, on le propose donc de nouveau cette année.



Nous sommes aussi parmi les seuls à proposer des survols des régions polaires en hélicoptère, au Groenland et dans l'Arctique canadien. Tous les voyageurs qui qui font une croisière à bord de l'Ultramarine bénéficient d’un vol inclus et c'est une expérience magique.



Si l’on a des bonnes conditions météo, on va sortir deux fois par jour, matin et après-midi, c’est inclus. Après, les personnes plus sportives peuvent réserver en supplément des sorties en kayak que l’on peut faire aussi bien en Arctique qu'en Antarctique.



Il y a des activités qui sont spécifiques à certaines destinations, par exemple la nuit de camping en Antarctique. Il n’y a pas de tente, on dort dans nos sacs de couchage à la belle étoile. Au Groenland, on propose même une excursion en VTT.