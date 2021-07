Que nous dis Google sur les envies de voyages des Français ?

Malgré que la France soit largement en tête des recherches des Français sur Google, la première destination est...marocaine.Cette évaluation concerne la demande pour les vols nationaux et internationaux.A titre de comparaison à la même époque le quinté de tête se composait d'Ajaccio, Nice, Paris, Tunis et Marseille. Les restrictions, à l'encontre d'une Tunisie placée sur la liste rouge à cause d'une circulation très active du virus, ont eu des conséquences importantes sur la demande, selon Google.Ce n'est pas tout, car les derniers troubles politiques rappelant des mauvais souvenirs, ne jouent pas en faveur de la destination. Cette dernière offre une image d'instabilité.En enlevant la demande aérienne des vacanciers et en conservant les besoins en hébergement, le classement est totalement chamboulé.En reprenant les deux indicateurs, les évolutions les plus fortes sur les trois dernières semaines, concernent... la Norvège. Le pays a le vent en poupe avec une demande qui croit de 50 à 75%, puis la Suisse (+ 25 à 50%).A noter que l'Italie est sur une pente glissante (demande entre -10% et +10%), tout comme les Etats-unis, la Turquie et les Emirats Arabes Unis. Les mauvais élèves de juillet, avec le plus fort décrochement sont Espagne (-10 % à -25 %), la Grèce, le Portugal (-25 % à -50%) ou encore la Tunisie.La destination qui figure dans le bas du classement de l'évolution de la demande française sur Google est le Maroc (-50 à -75%).Vous l'aurez compris, tout comme l'année dernière l'été sera massivement bleu, blanc et rouge. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances et nous vous donnons, rendez-vous le 23 aout 2021, bien bronzés et ressourcés !