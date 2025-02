Quelles conséquences d'une perspective paix en Ukraine sur les devises ? [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Les actions européennes ont grimpé la semaine dernière, portées par l’espoir d’un accord de paix ou d’un cessez-le-feu en Ukraine. Cela a aussi influencé le marché des devises, notamment l’euro. Les investisseurs pensent qu’un accord pourrait relancer l’économie européenne, dont la croissance reste faible (prévue à 1,1% cette année selon Bloomberg).selon les conditions et l’application de l’accord. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent : qui vérifiera que la Russie respecte ses engagements ? L’OTAN interviendra t-elle ? Quelles seront les concessions de chaque camp ? Qui financera la reconstruction de l’Ukraine ?Le calendrier est flou, mais un accord partiel pourrait être signé cette année. Toutefois, la prudence reste de mise, pour éviter un accord trop fragile, comme celui de Munich en 1938 , qui avait conduit à la disparition de la Tchécoslovaquie, sans que ce pays ait été consulté, tout comme l’Ukraine aujourd’hui.Côté devises, le rouble russe a profité des rumeurs d’accord et a bondi de 20% face au dollar depuis janvier, effaçant ses pertes de fin 2024. Le rouble est une monnaie partiellement contrôlée par la banque centrale, comme le yuan chinois. De son côté, la hryvnia ukrainienne voit son taux de change fixé chaque semaine par la banque centrale.Au début de la guerre, ce mécanisme avait été suspendu faute de réserves, mais grâce aux aides européennes, la situation s’est stabilisée. Monétairement, l’Ukraine a sans doute surmonté le pire.Le Royaume-Uni a aussi fait parler de lui la semaine dernière, avec de bons chiffres sur l’emploi qui compliquent la tâche de la Banque d’Angleterre (BoE) Entre septembre et décembre 2024, le chômage est resté bas à 4,4%, contre une prévision de 4,5%. Mais surtout, les salaires, primes incluses, ont augmenté de 5,6% à 6%, bien plus qu’attendu. Cela soutient la livre sterling face à l’euro, car avec une telle inflation salariale, la BoE aura du mal à baisser ses taux directeurs rapidement. La livre profite donc d’un avantage sur l’euro en termes de taux d’intérêt.