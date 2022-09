Rachat d’ITA Airways : pourquoi l’Italie a préféré Air France-KLM ? 🔑

Quelles sont donc les raisons qui ont incité finalement l’Etat Italien à se tourner vers Air France – KLM et ses alliés ?



Des raisons de synergie économique d’abord. L’Italie, est le deuxième marché d’Air France et la France, le premier marché d'ITA Airways.



Pour la compagnie italienne qui n’offre pour l’instant qu’assez peu de destinations long-courrier, l’alliance avec Air France - KLM et Delta lui permet de rester dans Skyteam et de profiter ainsi d’un véritable pont sur l’Atlantique nord en ayant accès aux programmes de fidélité de la joint-venture entre Air France -KLM, Delta et Virgin Atlantic.



ITA est également bien implantée à Milan, la ville la plus riche d’Italie permettant ainsi de capter un très intéressant trafic « affaires ». Des raisons politiques l'expliquent également.



Le groupe français a pris en compte le contexte politique italien qui doit se prononcer sur son avenir le 25 septembre prochain. Une coalition de droite nationaliste est pour l’instant la grande favorite du scrutin et plusieurs de ses représentants plaident pour le maintien d’une compagnie totalement nationalisée.



Comme toujours, et si ce résultat se confirme, le gouvernement italien optera pour une compagnie avec des capitaux privés en majorité. Mais selon le journal Corriere della Sera l’offre Air France – KLM fait davantage la part plus belle à l’état italien que les Allemands. Elle permet une participation à 44%, deux sièges contre un au conseil d’administration et un droit de véto sur les choix stratégiques. Un compromis qui a très probablement pesé dans la décision.



L’impatience de Lufthansa et de son PDG Carsten Spohr, qui avait envoyé début août une lettre un peu hautaine aux Italiens en affirmant que « Sa patience n'était pas illimitée », n’a pas du non plus joué en faveur des Allemands.



Une négociation exclusive ne vaut pas accord définitif. Rien n’est donc encore totalement acté dans ce dossier qui devrait se finaliser après les élections italiennes.