Rentrée : pourquoi les Français jouent-ils la montre ? 🔑

Voilà les quelques raisons conjoncturelles qui pourraient expliquer la situation actuelle. Mais le factuel pourrait induire de nouveaux comportements. On pense notamment à l’environnement qui, lui aussi, ne s'arrange pas et à l’industrie touristique de plus en plus montrée du doigt comme un phénomène aggravant.



Dans un univers toujours plus mouvant, impacté socialement par une pandémie qui en a fait reconsidérer les fondamentaux, nous devons intégrer deux facteurs essentiels. Deux facteur qui risquent, à terme, de peser lourd pour nos entreprises : le voyage va redevenir une denrée chère et le voyage durable et responsable en sera une des composantes essentielles.



En effet, l'envolée du prix du baril aura une répercussion immédiate sur le prix du transport aérien qui a déjà entamé sa flambée. Certains tarifs en deviennent juste hallucinants. Même chose en ce qui concerne le prix des locations de voitures, partis en dérapage non contrôlé. Or, quant on sait que le transport est le nerf de la guerre du tourisme, on comprend mieux les mutations déjà en cours.



Ces hausses généralisées des tarifs aériens auront des conséquences à ce jour inconnues, mais il y a fort à parier qu'elles décourageront à court et moyen terme, bon nombre de nos concitoyens de partir. La décroissance prônée par certains économistes, comme une solution à tous nos maux, est peut-être à nos portes.



Elle réglera (comme pendant la crise sanitaire) d'un trait de plume le sur-tourisme mais impactera aussi nombre de destinations qui ont fait de cette industrie une des composantes essentielles de leur PIB.



L'inflation non maitrisée est un phénomène qui menace l'ensemble de notre industrie car du point de vue industriel, le reflux de la démocratisation du voyage, à quelque échelle que ce soit, est une mauvaise nouvelle pour le secteur.