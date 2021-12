Replay du webinaire "Fuite des talents : redonner du sens aux carrières" (Vidéo)

La pandémie a complètement rebattu les cartes, avec les fermetures d’agences, le télétravail et les longs mois d’attente de la reprise.



Même si celle dernière se fait attendre, il importe d’être prêt pour le redémarrage.



Comment réenchanter vos recrutements et éviter la fuite des talents ?



Tel était le thème du webinaire organisé par Welcome To The Travel le 9 décembre dernier.



Cet événement digital réunissait : Jean-Charles Franchomme - Salarié KIT Voyages et président du CDMV, collectif de défense des métiers du voyage, Kevin Giraudeau - Directeur Communication de l'école supérieure de tourisme EFHT accompagné d'un apprenant, Laëtitia Reynier - Responsable de la formation professionnelle à l'ESCAET accompagnée d'un apprenant et Pierre Butin - Consultant et Formateur en Ressources Humaines & Management.