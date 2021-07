Replay - Crise sanitaire, reprise... quel impact sur le droit du travail ?

Replay du webinaire Welcome to the travel du 13 juillet 2021

L'Avocate Alice Goutner a fait un point avec l'équipe de Welcome to the travel sur les actualités du 1er semestre en relation avec la crise sanitaire. Parmi les problématiques abordées, les contraintes législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Retrouvez le webinaire en vidéo.

Rédigé par La Rédaction le Samedi 31 Juillet 2021

Lu 407 fois